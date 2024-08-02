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Dünya

Ankara'da yapılan takas operasyonuyla serbest kalanlar Almanya'da

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde Ankara'da yapılan takas operasyonuyla serbest kalanlar Almanya'ya ulaştı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 11:22 - Güncelleme:
Ankara'da yapılan takas operasyonuyla serbest kalanlar Almanya'da
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, takas operasyonu sonrasında Köln-Bonn Havalimanı'na ulaşan kişileri karşıladı.

Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu özel bir an. Herkes güvenli bir şekilde geldi." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılanlarla detaylı görüşmeler yapıldığını ve birçoğunun serbest bırakılmayı beklemediğini söylediğini aktaran Scholz, bu kişilerin, aniden özgürlüğe kavuştukları için şaşkına dönmüş durumda olduğunu bildirdi.

Scholz, atılan adımın doğru bir karar olduğuna ikna olduğunu kaydederken, "Hümanizmle şekillenmiş bir toplumuz. Bu 16 kişi demokrasi ve özgürlük için ayağa kalktı, bizim korumamıza güvenebilirler." ifadelerine yer verdi.

Takas operasyonuna dair değerlendirmelerde bulunan Scholz, onları özgür bir şekilde karşılayabildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Scholz'in, serbest bırakılanları Köln'de karşılamak için tatiline ara verdiği de bildirildi.

MİT, dün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

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