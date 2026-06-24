ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten çok güçlü. Çok sağlam bir ordusu var; askeri anlamda da savunma sanayisi anlamında da" dedi.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında ise Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. Ben Erdoğan'ın davetiyle gidiyorum. Kendisi harika bir lider, kendisine saygı duyuyorum. Türkiye en güçlü NATO üyesi" dedi.

Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum" dedi.