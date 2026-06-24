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Dünya

Ankara'daki NATO zirvesi! ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gitmezdim

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, yaklaşan NATO zirvesi hakkında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa zirveye gitmezdim' dedi. Rutte ise konuşmasında, 'Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
Ankara'daki NATO zirvesi! ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa gitmezdim
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Türkiye gerçekten çok güçlü. Çok sağlam bir ordusu var; askeri anlamda da savunma sanayisi anlamında da" dedi.

Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında ise Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. Ben Erdoğan'ın davetiyle gidiyorum. Kendisi harika bir lider, kendisine saygı duyuyorum. Türkiye en güçlü NATO üyesi" dedi.

Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük ve güçlü bir ülke olduğunun farkında değil. Türkiye çok güçlü bir orduya sahip" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Ankara Zirvesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iyi dostu ABD Başkanı Donald Trump'ı ağırlamayı beklediğini düşünüyorum" dedi.

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