Kosova'da Albin Kurti başkanlığındaki yeni hükümet, 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu aldı. KDTP Genel Başkanı Damka, yeni kabinede Azınlık İşleri ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Üçüncü Yardımcısı görevini üstlenirken Kosova'daki Türk toplumu, hükümette ilk defa bu düzeyde temsil edilecek.

Başbakan Yardımcısı Damka, Kosova'nın NATO ve Avrupa Konseyi üyelik süreci, Türkiye-Kosova ilişkileri ve yeni dönemde yapacakları çalışmalara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Damka, görev süresi boyunca Kosova'nın Türkiye ve Türk Dünyası ile var olan yakın ilişkilerini daha da ileriye taşımayı hedeflediğini söyledi.

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini vurgulayan Damka, "Kosova, kendisinin yol haritası olan Avrupa ile entegrasyon ve bütünleşmesi konusunda asla vazgeçmeyecektir. Bu yolda emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Damka, Kosova'nın NATO ve Avrupa Konseyine üye olabilmesi konularında çalışmalar yürüteceklerine işaret ederek şöyle devam etti:

"En önemli konulardan biri NATO üyeliğimiz konusunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi katkılarını bekliyoruz. Hem bizim askerimizin hazırlanması konusunda hem altyapının hazırlanması konusunda, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti NATO içerisinde en güçlü ülkelerden biri. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği, NATO (üyeliği) konusunda bizim için son derece önemli olacaktır. Önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyindeki konumu, ağırlığı ve etkisini yine bizim tarafımızdan kullanılarak bunu (Avrupa Konseyine üye olmayı) başaracağız diye düşünüyorum."

Başbakan Yardımcılığına Türk isim getirildi

Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliğinin daha kalıcı, üst düzeyde olabilmesi için daha spesifik ve ileriye dönük projelere imza atılması konusunda elinden geleni yapmaya çalışacağının altını çizen Damka, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seviyesinde ilişkilerimiz devam ediyor. Bakanlıklar arasında işbirliklerimiz her geçen gün artarak devam ediyor. Hükümetimiz, geçen 4 yılda özellikle savunma sanayisinde yatırımlar konusunda Türkiye ile ciddi işbirlikleri içerisinde oldu. Bunların biri Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile (Kosova'da) kurulacak ve temeli atılacak olan mühimmat fabrikasının yapımı, inanıyorum ki; o bir an önce bitecektir. Aynı zamanda Türkiye ile işbirliği içerisinde yeni dronların üretimi konusunda adımlar atılacaktır."

Damka, 2024'te İstanbul'da düzenlenen Kosova-Türkiye İş Forumu'nun bu yıl Kosova'da yapılması için çalışacaklarını söyleyerek 2030'da Kosova'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile ilgili gerekli altyapının inşa edilmesi sürecinde de deneyimli Türk iş insanlarının, Türk şirketlerin yer almasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Görev süresi boyunca Kosova'da yaşayan çoğunluk olmayan tüm toplulukların sorunlarıyla yakından ilgileneceğini vurgulayan Damka, "Biliyorsunuz, yasal olarak haklarımız mevcut fakat pratikte kullanılması konusunda eksikliklerimiz var. Bunu biz hükümet olarak, başta Başbakan Yardımcısı olarak takipçisi olmayı hedefleyeceğiz." dedi.

Damka, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun da eğitim, kültür, sağlık gibi çeşitli alanlardaki sorunlarıyla yakından ilgileneceğini kaydetti.