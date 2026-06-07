Türkiye'nin Afrika'daki askeri eğitim faaliyetlerini artırması uluslararası basında da yankı buldu. Fransa merkezli RFI'nin haberine göre, Mali ve Nijer'den gelen askerler Türkiye'de düzenlenen özel kuvvetler eğitim programlarını tamamladı. Ankara'nın bu adımlarla kıtadaki savunma ve güvenlik iş birliklerini derinleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

MALİ VE NİJERLİ ASKERLER EĞİTİMİ TAMAMLADI

RFI'nin aktardığına göre, Mali ve Nijer'den gelen askerler bu ay Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde verilen özel kuvvetler eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Haberde, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük yurt dışı askeri üssünün bulunduğu Somali'den esinlenerek geliştirilen ve "Somali modeli" olarak adlandırılan yaklaşımın Ankara'nın kıta stratejisinde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

"SOMALİ MODELİ" KITA GENELİNDE YAYGINLAŞIYOR

RFI, Türkiye'nin 1990'lı ve 2000'li yıllarda Orta Asya ülkelerinde uyguladığı askeri eğitim iş birliği modelini son yıllarda Afrika'ya taşıdığına dikkat çekti.

Haberde, çok sayıda Afrika ülkesinin Türkiye ile savunma alanında iş birliğine ilgi gösterdiği belirtilirken, Ankara'nın bugüne kadar Afrika ülkeleriyle 20'den fazla askeri eğitim ve iş birliği anlaşması imzaladığı kaydedildi.

SAVUNMA DİPLOMASİSİNİN ÖNEMLİ ARACI

Analizde, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerini Afrika'daki etkisini artırmanın düşük maliyetli ve sürdürülebilir yollarından biri olarak gördüğü ifade edildi.

Uzmanlar, bu yaklaşımın doğrudan askeri müdahalelere kıyasla daha düşük risk taşıdığını ve savunma diplomasisinin etkili araçlarından biri haline geldiğini vurguladı.

FRANSA'NIN AZALAN ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

RFI'nin haberinde, Türkiye'nin Batı Afrika ve Sahel bölgesinde Fransa'nın gerileyen askeri ve diplomatik etkisinin ardından ortaya çıkan boşluğu değerlendirmeye çalıştığı belirtildi.

Bazı Afrika ülkelerinin ise Türkiye'yi Rusya ve Çin'in artan nüfuzuna karşı alternatif bir ortak olarak gördüğü ifade edildi.

LİBYA EĞİTİMİ AVRUPA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Atina merkezli Center for Hellenic and Mediterranean Studies Libya uzmanı Aya Burweilla, Türkiye'nin Libya'da farklı güvenlik güçlerine verdiği eğitimlerin Avrupa açısından da önem taşıdığını söyledi.

Burweilla, düzensiz göç güzergahlarının merkezinde bulunan Libya'nın daha güçlü ve organize bir güvenlik yapısına kavuşmasının Avrupa'nın da çıkarına olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Haberde, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerinin büyüyen savunma sanayisini de desteklediği vurgulandı.

Savunma alanındaki iş birliklerinin, Afrikalı askeri ve siyasi temsilcilerin İstanbul'da düzenlenen savunma sanayi fuarlarına ilgisini artırdığı belirtildi.

UZUN VADELİ VE KALICI İLİŞKİLER

Uzmanlar, Somali başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinde eğitim alan genç subayların ilerleyen yıllarda üst düzey görevlere gelebileceğine dikkat çekti.

Bu durumun Türkiye ile ilgili ülkeler arasında uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına katkı sağlayabileceği ve kalıcı bağlar oluşturabileceği değerlendirildi.