Ankara'nın beklentileri 25 maddelik bildiride karşılık buldu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde İsrail'in Katar'a saldırısı kınanarak, yeni bir fiili durumu dayatma planlarına karşı durulması ve bununla mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.

Katar'ın başkenti Doha'daki Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride 25 maddeden öne çıkanlar şu şekilde:

İsrail'in kardeş Katar'a yönelik vahşi saldırganlığını ve soykırım suçu, etnik temizlik, açlık çektirme, abluka, yerleşim ve yayılmacı politikalarına devam ettiğini vurguluyoruz.

İsrail'in BM üyesi Katar'a düzenlediği korkakça ve yasadışı saldırıyı en şiddetli şekilde kınarız.

Bu saldırıya karşı Katar ile mutlak dayanışma içinde olduğumuzu ve bu saldırının tüm Arap ve İslam devletlerine yönelik bir saldırı olduğunu teyit eder ve Katar'ın saldırıya yanıt vermek için aldığı tüm önlemlerde yanında olduğumuzu ifade ederiz.

Bu saldırının, barışı tesise yönelik diplomatik çabaların baltalanması anlamına geldiğini teyit ederiz.

Katar'ın bu hain saldırıya karşı sergilediği medeni, bilge ve sorumlu tutumunu takdirle karşılıyoruz.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmak için başta Katar olmak üzere arabulucu rolü üstlenen devletlerin çabalarını destekleriz.

Bu saldırının, bahaneyle meşrulaştırma girişiminin uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğini vurgularken, bu girişimleri kesinlikle reddettiğimizi kaydederiz.

TEHDİTLERİ REDDEDİYORUZ

İsrail'in Katar veya herhangi bir İslam ülkesini tekrar hedef alabileceği yönündeki tekrarlanan tehditlerini tamamen ve kesin olarak reddederiz.

Arap ve İslam ülkelerinin ortak kaderi kavramını, uyum ve ortak zorluklar ve tehditlerle mücadele gerekliliğini ve bunun için gerekli yürütme mekanizmalarının geliştirilmeye başlanmasının önemini vurgularız.

İsrail'in bölgede yeni bir fiili durum dayatma planlarına karşı topyekun durulması ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini tekrar ederiz.

Filistin halkını 1967'de işgal edilen topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi kınıyoruz.

Filistin halkına karşı savaş silahı olarak abluka, açlık ve gıda ile ilaçtan mahrum bırakma yöntemlerini kullanan İsrail'i kınıyoruz.

İsrail'in Filistin topraklarının herhangi bir bölümünü ilhak etme kararının feci sonuçlarını reddederiz.

Uluslararası toplumun, İsrail saldırılarına son vermek için acil eylemde bulunmasını vurgularız.

Tüm devletleri, İsrail'in cezasızlığını sona erdirme çabalarını desteklemeye çağırıyoruz.

Bütün ülkeleri, İsrail'in Birleşmiş Milletler'e üyeliğinin BM Şartıyla uyumlu olup olmadığını göz önünde bulundurmaya çağırıyoruz.

İsrail'in Arap ve İslam ülkelerinin imajının çarpıtılması için İslamofobiyi istismar ve teşvik eden söylemini reddederiz.

Mescid-i Aksa Camii'nin sadece Müslümanlar için bir ibadet yeri olduğunu teyit ederiz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulanmasını tüm ülkelerden bekliyoruz.

ANKARA'NIN BEKLENTİLERİ BİLDİRİYE YANSIDI

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in haberine göre, Türkiye'nin zirveden beklentileri, yayımlanan bildiride karşılık buldu.

Ankara zirvede, İsrail'in Suriye, Lübnan, Yemen ve İran'a yönelik geçmiş dönemdeki saldırılarına Katar'la bir yenisini ekleyerek bir kez daha kanıtladığı bölgesel saldırganlığının ve bu kapsamda atılabilecek adımların ele alınmasını öngördü.

SALDIRILAR DURMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının ardından Katar Emiri ile aynı gün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, ülkemizin Katar'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik saldırıyı kınadığını vurgulamış, dost ve kardeş Katar'a yönelik desteğimizi ifade etmişti. Ayrıca, saldırının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı lanetlenmiş ve Katar'a desteğimiz ifade edilmişti. Zirvede, İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasının önemine vurgu yapılması öngörüldü.

