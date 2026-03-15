Dünya

Ankara'nın gücü gündemde! İşgalci İsrail'in yeni sınavı Türkiye

İsrail basını, İran'a yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki güç dengelerinin değiştiğini ve Türkiye'nin bölgede daha görünür bir aktör haline geldiğini yazdı. Analizlerde İsrail açısından yeni sınavın Türkiye'nin artan etkisi olacağı değerlendirmesi yapıldı.

KÜBRA ŞENAL15 Mart 2026 Pazar 13:13
İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir analizde, İran'a yönelik başlatılan saldırılarla birlikte Orta Doğu'da yeni bir güç dengesi oluştuğu ifade edildi.

Analizde Türkiye'nin bu süreçte daha etkili bir aktör olarak öne çıktığı ileri sürüldü.

İran'daki gelişmelerin yalnızca bir dönemin sonu değil, aynı zamanda yeni bir jeopolitik rekabetin başlangıcı olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Yazıda, Ankara'nın son yıllarda bölgesel gelişmeleri yakından takip eden ve sahadaki gelişmelere göre stratejik hamleler yapan bir aktör olarak dikkat çektiği ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ETKİSİ VURGULANDI

The Jerusalem Post'taki değerlendirmede özellikle Suriye'deki gelişmelerin yeni güç dengelerinin şekillenmesinde belirleyici olabileceği öne sürüldü.

Analizde, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve bölgesel diplomasi hamleleri sayesinde Orta Doğu'daki etkinliğinin arttığına dair yorumlar yapıldı.

Yazıda, Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olması nedeniyle bölgesel dengelerde farklı bir konumda bulunduğu ve bu durumun bazı aktörler açısından yeni bir stratejik hesaplama gerektirdiği görüşüne yer verildi.

Analizde ayrıca İran'ın etkisinin azalmasının ardından bölgede oluşabilecek yeni dengelerde Türkiye'nin rolünün dikkatle takip edildiği ifade edildi.

"YENİ DÖNEMİN REKABETİ" YORUMU

The Jerusalem Post'taki değerlendirmede, İran'ın zayıflamasının ardından Orta Doğu'da yeni bir rekabet döneminin başlayabileceği öne sürülürken, Türkiye'nin bu süreçte etkili aktörlerden biri olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Analizde, bölgedeki gelişmelerin yalnızca mevcut çatışmalarla sınırlı olmadığı, aynı zamanda yeni bir güç dengesi arayışını da beraberinde getirdiği değerlendirmesi paylaşıldı.

