Ankara'nın hamlesi Tel Aviv'de yankılandı! İsrail basınından ''öne çıkan aktör Türkiye'' itirafı

İSRAİL MEDYASINDAN ANKARA'YA DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

İsrail basını, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı mercek altına alarak Avrupa'nın savunma alanındaki yeni arayışlarına dikkat çekti.

SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve Türkiye ile Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi olarak gösterilen fuar, 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. 2018'den bu yana sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelen etkinlik, bu yıl da 120'den fazla ülkeden on binlerce temsilciyi ağırlayacak.

"TÜRKİYE DEVREYE GİRİYOR"

İsrail basınından Emess, "Avrupa silah arayışında, Türkiye devreye giriyor" başlıklı haberinde, fuarın küresel savunma sanayisi açısından kritik bir platform olduğuna işaret etti. Haberde, Türkiye'nin bu organizasyonla hem ileri teknolojilerini sergileyeceği hem de uluslararası iş birliklerini güçlendireceği vurgulandı.

NATO GERİLİMLERİ VE TRUMP ETKİSİ

Emess'e göre fuarın zamanlaması da oldukça kritik. NATO içindeki gerilimlerin arttığı, Avrupa'nın ise ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları sonrası savunma tedarikinde alternatif arayışına girdiği bir dönemde düzenlenen etkinlik, Ankara için stratejik bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Haberde, Avrupa ülkelerinin tedarik kaynaklarını çeşitlendirme çabasında Türkiye'nin öne çıkan aktörlerden biri haline geldiği ifade edildi.

ANKARA NATO ZİRVESİ ÖNCESİ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

İsrail basınına göre Türkiye, yaz aylarında Ankara'da yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde bölgesel ve küresel güvenlik denkleminde etkisini artırıyor. Bu süreçte Türkiye'nin, savunma tedarikçisi olarak konumunu güçlendirmeye çalıştığı ve NATO içinde kilit rol oynamayı sürdürdüğü belirtiliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN KÜRESEL VİTRİNİ

SAHA 2026, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, Türk savunma sanayisinin küresel tedarik zincirine entegrasyonunu hızlandıran bir platform niteliği taşıyor. Uluslararası şirketler ile Türk firmaları arasında ortak projeler, teknoloji transferi ve tedarik anlaşmaları bu etkinlikte şekilleniyor. Bu sayede hem ihracat kapasitesi artıyor hem de yerli üreticilerin küresel görünürlüğü güçleniyor.

YENİ NESİL SİLAH SİSTEMLERİ İLK KEZ SAHNEDE

Fuar aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği bir inovasyon merkezi olarak öne çıkıyor. Yapay zeka destekli sistemler, otonom araçlar, elektronik harp çözümleri ve yeni nesil mühimmat teknolojileri gibi birçok ürün ilk kez burada tanıtılıyor.

Bu yıl dikkat çeken yeniliklerden biri de Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen 12.7x99 mm yeni nesil ağır makineli tüfek olacak. Özellikle hava platformlarının zorlu operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlanan sistem, SAHA 2026 kapsamında ilk kez sergilenecek.