Dünyanın gündemi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik adımı...

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasıyla ilgili açıklamalar peş peşe geliyor.

Liechtenstein'ın Başbakanı ile gerçekleştirdiği basın toplantısından konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekleyeceğine inandığını ve Almanya'nın bu sürecin hızlı olması için çalışacağını açıkladı.

BİR AÇIKLAMA DA FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI'NDAN

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı sert bir tutum aldığını, bunun yapıcı müzakerelerle çözüleceğini söyledi.

Niinistö, NATO üyeliğine başvuru sürecinde birçok olayın etken olduğuna ve Rusya-Ukrayna savaşıyla güvenlik endişelerinin arttığına işaret ederek "Rusya'nın çevresindeki ülkelerin kendilerini nasıl koruyacağı seçeneğini kısıtlaması ve Ukrayna işgali durumu perçinledi. Bu nedenle NATO üyeliğine başvuru kararı aldık." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN NET MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili sorulan soruya, 'İsveç terör örgütlerinin zaten kuluçka merkezi. Hatta parlamentolarında PKK yanlısı teröristler var Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar, yorulmasınlar' cevabını vermişti.

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