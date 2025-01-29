Ankara'nın üstlendiği rol dünyanın dikkatini çekti! Yetersiz kalındığında Türkiye devreye giriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin Türkiye öncülüğünde çözülmesinin ardından iki ülkenin iktidar partileriyle temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Çözümün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da bir araya gelen Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin imzaladığı Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi ile sağlandığını hatırlatan Sırakaya, süreç sonrası ilk temas hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sırakaya, Türkiye'nin, son dönemlerde bölgesel anlamdaki çatışmaların çözülmesi noktasında çok daha belirgin görevler aldığının altını çizerek, "Özellikle tahıl anlaşmasının sağlanması noktasında Ukrayna ile Rusya arasında İstanbul'da imzalanmış olan anlaşmanın çok kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha sonrasında Etiyopya ile Somali arasında Ankara Anlaşması'yla birlikte bölgesel bir ihtilafın çözümlenmesi noktasında hareket edildi." diye konuştu.

- "BM'NİN SORUMLULUĞUNDA OLAN SORUNLARI TÜRKİYE ÇÖZÜYOR"

Türkiye'nin, Demokratik Kongo ile Ruanda arasındaki var olan ihtilafların çözümlenmesi noktasında destek sağlayabileceğine dair iki ülkeye de açıklamada bulunduğunu belirten Sırakaya, "Bugün baktığınız zaman esasında Birleşmiş Milletlerin sorumluluğu içerisinde olan ve çözümlenmesi gereken sorunların noktasında yetersiz kalmış olduğu, uluslararası toplumun yetersiz kalmış olduğu noktada Türkiye esasında tüm kesimlerle ilgili girişimci ve insani diplomasisiyle birlikte arabulucu rolünü üstleniyor." şeklinde konuştu.

Somali'den gelecek iktidar partisi heyeti ile AK Parti Genel Merkezi'nde ortak bir mutabakat zaptı imzalanacağı bilgisini veren Sırakaya, şöyle devam etti:

"Siyasi partiler arasındaki ilişkilerin daha derinleştirmesini sağlayacak bu anlaşmamızı, hemen ertesi gün de Etiyopya'daki siyasi partiyle imzalayacağız. Etiyopya'daki şu andaki iktidarda olan siyasi partinin davetlisi olarak kongrelerine katılacağız ve mutabakat zaptını imzalayarak Ankara Anlaşması'na taraf olmuş olan her iki kesimle birlikte mutabakat anlaşmasını tamamlamış olacağız."

Sadece istikrarlı olan bir Somali ve istikrarlı olan bir Etiyopya'nın Afrika Kıtası için fayda sağlayabileceğini aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Fransa'nın üslerinin bulunmuş olduğu bu bölgede Türkiye'nin son dönem içerisindeki yapmış olduğu girişimci, insani dış politikasıyla, adalet ve merhamet medeniyetinin temsilcisi olması noktasında üstlenmiş olduğu rolle, sadece Afrika Kıtasında değil esasında dünyanın değişik bölgelerinde daha fazla istenilen, daha fazla arzu edilen, daha fazla davet edilen ülke konumunda olmuş olması bizleri tabii ziyadesiyle memnun ediyor. Türkiye sadece bölgesel anlamda değil, dünya barışı anlamında da üzerine düşen sorumluluğu önümüzdeki süreç içerisinde de devam ettirmekte kararlıdır."

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