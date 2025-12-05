İSTANBUL 20°C / 11°C
5 Aralık 2025 Cuma
  • Ankara'nın uyarısı sonrası Barzani cephesi geri adım attı: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Dünya

Ankara'nın uyarısı sonrası Barzani cephesi geri adım attı: Maksadını aşan yorumlar yapıldı

Mesud Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere Türkiye'den gelen tepkilerin ardından Erbil yönetimi geri adım attı. IKBY 'maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler yapıldı.' açıklamasında bulundu.

5 Aralık 2025 Cuma 12:44
Ankara'nın uyarısı sonrası Barzani cephesi geri adım attı: Maksadını aşan yorumlar yapıldı
Mesud Barzani'nin ofisinden MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sarf edilen sözlere ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin yükselmesi sonrası Erbil yönetimi, Barzani'nin Şırnak ziyaretini takiben "maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler" yapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bu tarihi ziyaretin ardından ne yazık ki farklı, istenmeyen ve maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıkmış, bu durum da endişelere yol açmıştır" dendi.

Vurgulanması gereken konunun, "Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel yönetimi ilişkilerinin bir müstesna dönemde olduğu" ifade edildi.

Barzani'nin Şırnak ziyaretinin barış sürecine destek amacı taşıdığı savunulurken, "Barış süreci de önemli ve hassas bir sorunun çözümü için atılmış doğru bir adımdır; Türkiye hükümetini, iktidar partilerini ve Türkiye ile bölgede barış ve istikrarın geliştirilmesinde etkili rol oynayan herkesin gayretini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bahçeli'ye saygısızlığı kabul etmeyiz

Dışişleri: Kabul edilemez nitelikte

