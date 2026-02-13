İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7411
  • EURO
    51,9367
  • ALTIN
    7054.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ankara'ya düşmanlık işlerine yaramadı! Avrupa'dan kritik ziyaret: Türkiye vazgeçilmez bir bölgesel güç
Dünya

Ankara'ya düşmanlık işlerine yaramadı! Avrupa'dan kritik ziyaret: Türkiye vazgeçilmez bir bölgesel güç

Bir dönem Türkiye'ye karşı sert söylemlerde bulunan Fransa'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'taki Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istediği bildirildi. Ziyarete ilişkin Fransa'dan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu' vurgulanırken, Paris'in, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dinamik yakalamak istediğine dikkat çekildi.

AA13 Şubat 2026 Cuma 20:01 - Güncelleme:
Ankara'ya düşmanlık işlerine yaramadı! Avrupa'dan kritik ziyaret: Türkiye vazgeçilmez bir bölgesel güç
ABONE OL

Fransız bir diplomatik kaynaktan yapılan açıklamada, Forissier'nin 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi, ardından 18 Şubat'ta Arnavutluk'u ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Fransız bakanın Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başladığı bir bağlamda gerçekleştiği ve ikili ekonomik ve diplomatik ilişkilerde iyileşme yaşandığı aktarıldı.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR BÖLGESEL GÜÇ"

Ziyaretin ikili ekonomik ilişkileri artırmayı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dinamik yakalamak istediğine dikkati çekilirken, "Nicolas Forissier'nin seyahatinin arkasında diplomatik ve ekonomik dinamiği yeniden canlandırma isteği yatıyor." denildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 23,8 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye piyasasında faaliyet gösteren yüzlerce Fransız firmada en az 143 bin kişinin çalıştığı aktarıldı.

ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRECEK

Açıklamada, Fransız firmalarının gelecek 3 yılda Türkiye'ye ek 5 milyar avro yatırım yapabileceği, Forissier'nin Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşeceği bildirildi.

Fransız bakanın Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına da katılacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretle iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın karbonsuzlaşmayla ilgili tüm meseleleri Türkiye ile görüşmek istediği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.