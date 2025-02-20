İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3234
  • EURO
    38,0255
  • ALTIN
    3448.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Anket: ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor
Dünya

Anket: ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor

ABD'de yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 81'i, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenilmemesi gerektiğine inanıyor.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
Anket: ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor
ABONE OL

Connecticut eyaletinde bulunan Quinnipiac Üniversitesi, 13-17 Şubat'ta, ülke genelindeki 1039 kayıtlı seçmenin katılımıyla yaptığı ankette ABD halkına Putin'e ilişkin görüşlerini sordu.

Katılımcıların yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçi seçmenler için yüzde 73, Demokrat seçmenler için yüzde 93 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 9'u Putin'e güvenilebileceği fikrini paylaştı, yüzde 10'luk dilim ise görüş belirtmedi.

Katılımcıların yüzde 40'ı ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik tutumunu onayladığını, yüzde 44'ü onaylamadığını ifade etti. Yüzde 16'lık dilim ise görüş belirtmedi.

Trump ile Putin 12 Şubat'ta 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi yapmıştı.

İki liderin görüşmesinin ardından, ABD ve Rusya üst düzey heyetleri, 18 Şubat'ta ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma konularını görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.