20 Ekim 2020 Salı 09:00 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:00

3 Kasım’da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesi Müslüman seçmenin tercihini araştıran AKŞAM Washington muhabiri Yavuz Atalay, 8’i kritik olmak üzere 19 eyalette kanaat önderlerine seçmenin eğilimlerini sordu.

Araştırmaya katılan eyaletlerde yaklaşık 2 milyon Müslüman seçmeni temsil eden 109 kanaat önderine göre, geleneksel olarak Demokratlar’a oy veren Müslüman seçmenin, 2016 seçiminde Hillary Clinton’la başlayan güvensizliğini yeni aday Joe Biden da kıramadı, aksine güçlendirdi. Müslüman seçmenin oy adresi daha çok Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’tan yana görünüyor.

Araştırmada, katılımcılara 2012 ve 2016’daki seçim tercihleri ile 2020’de oy kullanacakları parti; partiye mi yoksa adaya mı oy verecekleri soruldu.

OBAMA’DAN SONRA DEĞİŞTİ

Buna göre; katılımcıların yüzde 61.6’sı 2012’de Barack Obama’ya, yüzde 9.19’u ise Cumhuriyetçi Aday Mitt Romney’e oy verdi; yüzde 29.35’i ise oy kullanmadı.

2016’da ise Demokrat Parti’nin adayı Hillary Clinton’a oy verenler yüzde 44.95’e gerilerken, Cumhuriyetçi aday Trump’a oy verenler yüzde 31.2’ye yükseldi. Katılımcıların yüzde 23.85’I ise oy kullanmadığını bildirdi.

Bu durum, Obama’dan duyulan hayal kırıklığının sonucu olarak değerlendirildi.

Katılımcıların ‘3 Kasım 2020 seçimleri’ için tercihleri ise Amerikalı Müslüman seçmenin Demokratlar’dan kopuşunun devam ettiğini gösterdi.

2020 İÇİN TRUMP TERCİHİ ÖNDE

Araştırmaya katılan isimlerin yüzde 61.48’i Başkan Trump’a oy vereceklerini belirtirken, Joe Biden diyenlerin oranı yüzde 30.27’de kaldı. Oy kullanmayacakların oranı ise yüzde 8.25’e geriledi. Seçime katılım arttıkça, Trump’ın oyları da yükseldi.

Araştırma, oy verme tercihlerinde partiden çok adayın etkili olduğunu da gösterdi.

“Cumhuriyetçi Parti için oy vereceğim” diyenler yüzde 18.69’da kalırken, “Trump için oy vereceğim” diyenler yüzde 43.92’ye ulaştı. Diğer taraftan, “Demokrat Parti için oy vereceğim” diyenler yüzde 30.84 olurken, “Biden için oy vereceğim” diyenler ise yüzde 6.55’te kaldı.

Bu sonuç, Trump’ın ‘Sleepy Joe/Uyuşuk Joe’ diye Biden’a yaptığı kişisel hücumların etkili olduğunu gösteriyor.

Katılımcılar ayrıca, Joe Biden’ın Trump’la çıktığı tartışma programında ‘İnşallah’ ifadesini kullanmasını ‘samimiyetsiz’ bulduklarını belirttiler.

TÜRKLERİN TERCİHİ TRUMP

Araştırmaya katılan Türk kanaat önderleri de tercihlerini yüksek oranda Trump’tan yana kullandılar. Türk katılımcılar da, 2012’de Obama’ya oy verdiklerini, 2016’da ise özellikle FETÖ bağlantısı nedeniyle Clinton’dan uzaklaştıklarını ve Trump’a oy verdiklerini belirttiler.

Bu yıl ABD başkanlık seçimlerinde 3.4 ila 5 milyon arası Müslüman seçmenin oy kullanması bekleniyor. 2016’da 138 milyon seçmenin oy kullandığı dikkate alınırsa bu rakam düşük gibi görünse de, Müslüman seçmenlerin ‘kritik eyaletlerde’ çoğunlukta olması bu kitleyi önemli hale getiriyor.

AKŞAM’ın yoklamasına, Virginia, Michigan, Florida, Pennsylvania, Colorado, Minnesota, Ohio, Nevada, California, New York, New Jersey, Massachusetts, Maryland, Texas, Illinois, Connecticut, Kentucky, New Mexico ve Indiana’dan kanaat önderleri katıldı. Bu eyaletlerden ilk 8’i seçim sonucunu etkileyen ‘12 kritik eyalet’ arasında yer alıyor.