Katil İsrail askerlerinin İran'a karşı başlattığı savaş dünyada olduğu kadar Amerika'da da tepkilere yol açtı. Amerikalılar arasında İsrail'e destek 3 yıl öncesine göre yüzde 47'den yüzde 32'ye düştü. Demokratların olumlu görüşleri ise yüzde 13'e gerileyerek 21 puanlık bir düşüş gösterdi.

NBC News'in 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete göre, Amerikalıların sadece yüzde 32'si İsrail'i olumlu görürken, yüzde 39'u ise Tel Aviv yönetimini olumsuz bir ışıkta görüyor. 3 yıl önce İsrail hakkında olumlu bir görüşe sahip olanların oranı ise yüzde 47 oranındaydı.

2023'te yüzde 34'ü İsrail'i olumlu, yüzde 35'i ise olumsuz gören Demokratlar, şimdi ise sadece yüzde 13 oranında İsrail'i olumlu buluyor. Demokratların yüzde 57'si ise Tel Aviv hakkında olumsuz görüşe hakim.