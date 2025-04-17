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Dünya

Anlaşma için Ankara'yı işaret ettiler: Türkiye olmadan bu sorunu çözmek imkansız

Dış basında yer alan bir haberde, Türkiye'de Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gizli toplantıların gerçekleştirildiği iddia edildi. Haberde toplantının en önemli maddesinin olası bir ateşkes durumunda Karadeniz'in güvenliğinin yer aldığı bildirildi. Öte yandan Avrupa Politikaları Analiz Merkezi (CEPA) Uzmanı Sam Greene konuyla ilgili, 'Avrupalıların yanında Türkiye olmadan bu sorunu çözmek imkansız.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK17 Nisan 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Anlaşma için Ankara'yı işaret ettiler: Türkiye olmadan bu sorunu çözmek imkansız
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Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş devam ederken bölgenin geleceği ise merak konusu. Türkiye'nin sürekli olarak arabuluculuk girişimi ile kontrol altına alınan Karadeniz'in güvenliğinin ise olası bir ateşkes durumunda ne olacağı ise ülkeler arasında yapılan temaslarla masaya yatırılıyor. Son olarak dış basında yer alan bir haberde bu hafta içerisinde çeşitli ülkelerden askeri liderlerin Türkiye'de önemli toplantılar gerçekleştirdiği iddia edildi. Bir araya gelen ülkelerin odak noktasında, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes durumunda Karadeniz'in güvenliği olduğu belirtildi.

TÜRKİYE, DENİZ GÜVENLİĞİNDE LİDERLİĞİ ÜSTLENMEYE HAZIR

Haberde, bu toplantıların Avrupa'dan iki diplomatik kaynağın, Türkiye'nin çok uluslu bir askeri konuşlanmanın deniz boyutunda "sorumluluk üstlenmeye hazır" olduğunu açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleştiği vurgulandı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin bölgeye gönderebileceği savaş gemilerine katı sınırlamalar getirildiği ve bu durumun NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip olan Türkiye'nin doğal bir kilit aktör haline gelmesine neden olduğunun altı çizildi.

Konu hakkında CEPA Uzmanı Sam Greene de "Avrupalıların yanında Türkiye olmadan bu sorunu çözmek imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

LİMANLAR KAPALI

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nden emekli kaptan Andriy Ryzhenko Rusya ile devam eden savaşa ilişkin, "Şu anda birçok liman tamamen kapalı. Bunlar Mykolayiv, Ochakiv, Herson. Diğer limanlar açık ama sınırlamalar var. Mayınlar bulunmalı ve etkisiz hale getirilmeli" dedi.

Ryzhenko, Karadeniz'de deniz taşımacılığının hâlâ savaş koşullarına göre yapıldığını ve barış zamanı rotalarının yeniden oluşturulması gerektiğini belirterek, "Odesa'dan Boğaz'a doğru, Karadeniz'in ortasından geçerek doğrudan gitmek mümkün olmalı. Şu an gemiler, komşu ülkelerin karasularında gizlenerek ilerliyor," ifadelerini açıklamasında bulundu.

"UKRAYNA DENİZ SAVAŞINI KAZANDI"

Karadaki çatışmalardan farklı olarak Ukrayna, deniz cephesinde üstünlüğü ele geçirdiğini düşünüyor.

Rusya'nın sayıca üstün filosuna karşı gerçekleştirilen başarılı saldırılar sonucunda, Rus donanması işgal altındaki Kırım'daki üslerinden çekilmek zorunda kaldı ve Novorossiysk'e taşındı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neizhpapa, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Ukrayna denizde kazandı ve artık tam bir üstünlüğe sahip. Düşmanı kıyılarımıza yaklaştırmıyor ve sivil gemi trafiğini güvence altına alıyor," dedi.

Ancak Neizhpapa, Rusya'nın hala sivil gemileri hedef alabilecek kapasitede silahlara sahip olduğunun da altını çizdi.

ZELENSKİ: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ

Öte yandan Zelenski geçtiğimiz günlerde, "Denizde bir kontenjanın varlığını konuşuyoruz. Türkiye'nin deniz güvenliği garantilerinde ciddi bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Bu savaşın sona ermesi değil, ateşkes sonrası dönemde neler olacağı ve güvenlik garantileriyle ilgili." şeklinde konuştu.

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