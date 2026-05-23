Anlaşma için umutlar yeniden yeşerdi! Trump: Çok yaklaştık

ABD Başkanı Trump, CBS News kanalına yaptığı kısa açıklamada, İran ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, müzakere sürecinin ne aşamada olduğunu ve olası anlaşmanın detaylarını paylaşmayacağını belirterek, "anlaşmaya çok yaklaştıklarını" ve müzakerelerin "her geçen gün daha iyiye gittiğini" kaydetti.

Öte yandan, CBS News'in aynı haberde yer alan ve müzakerelere yakın bazı kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, güncel anlaşma, ateşkesin uzatılması, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, yabancı bankalarda bulunan bazı İran varlıklarının dondurulmasının kaldırılması ve müzakerelerin devam etmesini içeriyor.

PAKİSTAN ABD VE İRAN ARASINDA "NİHAİ BİR ANLAYIŞ" KONUSUNDA GELİŞME OLDUĞUNU TEYİT ETTİ

Pakistan Ordusu, Munir'in Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Son 24 saatteki yoğun müzakereler, nihai bir anlayışa doğru umut verici ilerleme ile sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Pakistan hükümetinden kaynaklar, AA'ya yaptıkları açıklamada, Pakistan, İran ve Katar heyetlerinin ABD/İsrail-İran savaşını sona erdirmek amacıyla ABD ile geçici bir anlaşmayı "son haline getirmek" için yoğun görüşmeler yürüttüğünü bildirdi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, İran'daki temasları kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüş alışverişinde bulunmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ile İran müzakerelerindeki gelişmelerin ardından koalisyon hükümetini oluşturan parti liderleri ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bu akşam acil toplantı yapacağı bildirildi.

İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren müzakerelerin, ABD'nin esneklik göstermemesi halinde başarısızlıkla sonuçlanabileceği bildirildi.

İsrail'in ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda devam eden müzakereleri yakından ve endişeyle takip ettiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 100'e ulaştığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabulucuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak, hem de çok yakınız." dedi.

İran'ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Silahlı kuvvetlerimiz ateşkes sırasında kendisini yeniden inşa etti. Eğer Trump aptallık edip savaş yeniden başlarsa bu, ABD için savaşın ilk gününden kesinlikle daha yıkıcı ve acı verici olacaktır" dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan ve İranlı mevkidaşları ile "Washington-Tahran arasındaki müzakere sürecini ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını" ele aldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikinci kez görüşmesinin ardından İran'dan ayrıldı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmede, "(ABD Başkanı Donald) Trump'ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak." dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile Pakistan arabuluculuğundaki ABD-İran müzakere sürecini ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile başkent Tahran'da bir kez daha bir araya geldi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD ile müzakerelerde İran heyetinin başkanlığını yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 25 geminin geçtiğini duyurdu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı.

İran, yeni bir NOTAM yayımlandığına ilişkin haberleri yalanlayarak ülkenin hava sahası koşullarının normal seyrinde devam ettiğini ve uçuşların planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran ile yürütülen müzakere sürecini ve müzakerelerin sonlanması durumunda yaşanabilecek olası senaryoları görüştüğü iddia edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayinik, ülkesinin meşru haklarının kabul edilmemesinin ABD Başkanı Donald Trump için daha fazla yenilgi meydana getireceğini belirterek, "Trump'ın İran halkının taleplerini kabul etmekten başka çaresi yok." dedi.

Trump'ın İran'a karşı yeni bir saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığı iddia edildi.

01:03 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, "dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi" olduğunu ileri sürdü.

00:29 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.