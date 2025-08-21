İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9396
  • EURO
    47,6613
  • ALTIN
    4394.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Anlaşma ihtimali bile korkmalarına yetti! Yunanistan'da Türkiye kabusu
Dünya

Anlaşma ihtimali bile korkmalarına yetti! Yunanistan'da Türkiye kabusu

Türkiye ile Libya arasında gelişen işbirliğine vurgu yapan Yunan medyası, Libya'nın doğusundaki milletvekillerinin Ankara ile hidrokarbon anlaşmasının onaylanmasını değerlendirmeye başladığını bildirdi. Haberde, anlaşmanın, Girit ile Türkiye arasında Ankara'nın petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünü açacağı ve Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de önemli bir avantaj sağlayacağı aktarıldı.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Anlaşma ihtimali bile korkmalarına yetti! Yunanistan'da Türkiye kabusu
ABONE OL

Türkiye'nin Afrika ve Doğu Akdeniz'de attığı adımları yakından takip eden Yunanistan'a eski dostu Hafter'den ağır bir darbe geldi. Yunan medyasında yer alan habere göre Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter yönetiminin Türk petrol ve doğalgaz arama gemilerine, Libya karasularında arama izni vermeye hazırlandığı ifade edildi.

"ETKİLEYİCİ BİR GELİŞME"

Haberde, Doğu Libya milletvekillerinin, Libya sularında hidrokarbon arama faaliyetleri için Türkiye'ye "yeşil ışık" yakmaya hazırlandığı, bu adımın "Ankara ile Libya arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret eden etkileyici bir gelişme" olduğu belirtildi.

ANLAŞMA ADIM ADIM GELİYOR

Türk ve Libyalı kaynakların, Bingazi Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki haftalarda keşif alanında işbirliği çerçevesine ilişkin 2019 anlaşması üzerinde oylama yapması beklendiğini bildirdiği, bu noktada çoğu engelin kaldırıldığını dile getirdiği vurgulandı.

YUNANİSTAN VE GKRY İÇİN KABUS

Haberde, anlaşmanın, Girit ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünü açacağı ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'de gücünü artıracağı ifade edildi. Ayrıca böyle bir gelişmenin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için büyük sorun teşkil edeceği dile getirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.