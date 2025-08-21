Anlaşma ihtimali bile korkmalarına yetti! Yunanistan'da Türkiye kabusu

Türkiye'nin Afrika ve Doğu Akdeniz'de attığı adımları yakından takip eden Yunanistan'a eski dostu Hafter'den ağır bir darbe geldi. Yunan medyasında yer alan habere göre Libya'nın doğusunu kontrol eden Hafter yönetiminin Türk petrol ve doğalgaz arama gemilerine, Libya karasularında arama izni vermeye hazırlandığı ifade edildi.

Haberde, Doğu Libya milletvekillerinin, Libya sularında hidrokarbon arama faaliyetleri için Türkiye'ye "yeşil ışık" yakmaya hazırlandığı, bu adımın "Ankara ile Libya arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret eden etkileyici bir gelişme" olduğu belirtildi.

Türk ve Libyalı kaynakların, Bingazi Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki haftalarda keşif alanında işbirliği çerçevesine ilişkin 2019 anlaşması üzerinde oylama yapması beklendiğini bildirdiği, bu noktada çoğu engelin kaldırıldığını dile getirdiği vurgulandı.

Haberde, anlaşmanın, Girit ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünü açacağı ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'de gücünü artıracağı ifade edildi. Ayrıca böyle bir gelişmenin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) için büyük sorun teşkil edeceği dile getirildi.