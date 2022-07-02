İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2022 Cumartesi / 3 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,7832
  • EURO
    17,4971
  • ALTIN
    976.051
  • BIST100
    2443.77
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Anlaşma imzalandı! ''En büyük tek geri dönüş''
Dünya

Anlaşma imzalandı! ''En büyük tek geri dönüş''

Nijerya, Almanya'ya kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda anlaşma imzaladı. Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi 'dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü' olarak nitelendirdi.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 07:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Nijerya'nın, Benin Krallığı dönemine ait kaçırılan 1130 bronz heykelin iadesi konusunda Almanya ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijerya, Almanya'dan 125 yıllık 1130 bronz heykelin iade edileceğine dair Berlin'de bir anlaşma imzaladı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Mohammed, imza töreninde yaptığı açıklamada, planlanan iadeyi "dünyanın herhangi bir yerindeki eserlerin en büyük tek geri dönüşü" olarak nitelendirdi.

Almanya'nın kaçırılan eserlerin iadesini kabul ederek geçmişin yanlışlarını düzeltmeye öncülük ettiğini vurgulayan Mohammed, "Nijerya, Alman kolonisi olmamasına rağmen, Alman kamu kurumlarında görülen eserlerin birçoğu oraya ticaret ve bağışlar yoluyla ulaştı." dedi.

Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde kaçırılan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.