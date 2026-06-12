Anlaşma metni hazırlandı! Pakistan: Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ülkesinin yoğun arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirtti.

Bu çabalar arasında barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının farkında olduklarını ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

"Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı."

TRUMP, ERAKÇİ'NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ABD-İran anlaşmasının çok yakın olduğu yönündeki açıklamasını kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Trump'ın takipçileriyle paylaştığı Erakçi'nin paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadesi kullanılmıştı.

ABD'Lİ YETKİLİ, İMZA AŞAMASINA GELİNEN ABD-İRAN ANLAŞMASININ DETAYLARINI AÇIKLADI

ABD'li üst düzey bir yetkili, ülkesi ile İran arasındaki anlaşmada sona gelindiğini belirterek anlaşma ile İran'ın nükleer programının tasfiye edileceğini ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kendilerine iletileceğini açıkladı.

ABD'li yetkili, düzenlediği telekonferansta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la anlaşmada artık son aşamaya gelindiğini vurgulayan yetkili, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayı önümüzdeki birkaç gün içinde imzalamayı bekliyoruz. Size kesin bir tarih veremem ancak bir tahminde bulunmam gerekirse bu sabah yüzde 75 derdim. Şu anda bu oran muhtemelen yüzde 80 ya da yüzde 85 civarında, ancak yüzde 100 değil çünkü sistemleri oldukça karmaşık."

Söz konusu anlaşmayla ABD'nin temel önceliklerinin büyük oranda yerine getirildiğini vurgulayan yetkili, anlaşmayla öne çıkan dört başlığı şu şekilde özetledi:

"Bu anlaşmanın sağladığı sonuçlar şunlar: Birincisi, Hürmüz Boğazı yeniden açılıyor ve (ABD'nin İran'a yönelik) ablukayı kaldırıyor. İkincisi, İran'ın nükleer programının tasfiyesini sağlıyor. Üçüncüsü, ABD'nin (İran'daki) zenginleştirilmiş materyali (uranyum) almasına yol açıyor. Dördüncüsü, anlaşma bölgede uzun vadeli bir barışı garanti ediyor."

Yetkili, anlaşma çerçevesinde İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun yerinde imha edilip daha sonra ülke dışına çıkarılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Üst düzey yetkili, İran'ın anlaşmaya uyması halinde bu ülkeye yönelik ekonomik kısıtlamalardan büyük ölçüde kurtulacağını ifade ederek İran'ın bu yolla "dünya ekonomisine yeniden entegre olabileceğini" belirtti.

"Terörizmin en büyük destekçisi olmak yerine normal bir ülke gibi davranmaları karşılığında bu şekilde ödüllendirilecekler." diyen yetkili, anlaşmanın İran halkına fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Başta İsrail olmak üzere bölgedeki ilgili ülkelerin bu sürece katıldığını ve anlaşmaya uygun hareket etmelerini beklediklerini söyleyen yetkili, "Tüm müttefiklerimizin, İsraillilerin ve Körfez ülkelerinin bu girişime katılacağından oldukça eminiz." değerlendirmesini yaptı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İranlı Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "ABD ile mutabakat zaptına ilişkin iç incelemenin son aşamalarındayız, ilgili tarafların toplantısı şu anda devam ediyor" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 136'ya ulaştığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ve İran arasındaki nihai anlaşmanın metni hazırlandı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD ile İran arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin, "Yalnızca bir anlaşma imzalamaları ya da bir toplantıya katılmaları karşılığında hiçbir fon serbest bırakılmayacak. İran yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde ekonomik faydaların hem İran'a hem de bölgenin geneline yansıması öngörülüyor. Başkan, öyle ya da böyle bizim için iyi bir sonuç elde edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile savaşın sonlandırılması ve nihai anlaşma sürecinin başlatılması için gerçekleştirilen görüşmelere dair "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." dedi.

İran ile ABD arasında savaşın sonlandırılması ve müzakerelerin başlaması amacıyla pazar günü Cenevre'de anlaşma imzalanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ve Tahran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin devriyle ilgili "hiçbir taahhütte bulunmadığını" yazdı.

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için bir mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğunu ve bu anlaşmanın Cenevre'de 14 Haziran Pazar günü imzalanabileceğini yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi , Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile bölgedeki son durumu ve ABD ile yürütülen müzakereleri ele aldı.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi yaralandı.

İran basını, İran-ABD arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı taslağına ilişkin yeni detayların ortaya çıktığını ileri sürerek konunun füze programı dahil edilmeden nükleer ve ekonomik konular çerçevesinde yürütüleceğini ileri sürdü.

İsrail'in bu hafta İran'a düzenlediği saldırılar sırasında bölgedeki bir ülkenin geçmişteki işbirliğine rağmen hava sahasını kapatmasıyla "büyük bir sürpriz yaşayarak" hazırlıksız yakalandığı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetlerine ait uçakların İran anlaşması hazırlıkları kapsamında Avrupa'ya hareket ettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir programda İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda mutabık kaldığını belirterek, "Bugün İran ile savaşı bitirdik." dedi.

06.33 ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalışan İran'a ait 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

05.18 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini ve müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini söyledi.

02.50 İran basını, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca Sirik sahili yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

02.31 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya ilişkin olarak, "Boğazlar anlaşma imzalanır imzalanmaz açılacak. İmza töreni belki cumartesi ya da pazartesi günü olabilir. Bunun oldukça hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

01.25 Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasında varılması beklenen anlaşmaya ilişkin gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

01.17 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi.

00.08 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma belgesinin son halinin hazırlandığını belirterek, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek." dedi.