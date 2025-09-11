İSTANBUL 29°C / 20°C
Dünya

Anlaşma resmen sağlandı: İki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolar olacak

Mısır, Tunus ile ticaret hacmini iki yıl içinde 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Kahire'de düzenlenen 18. Ortak Yüksek Komite toplantısında iki ülke, yatırım, ticaret ve bölgesel meselelerde işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

11 Eylül 2025 Perşembe 22:13
Anlaşma resmen sağlandı: İki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolar olacak
Resmi açıklamalara göre, başkent Kahire'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Tunuslu mevkidaşı Sara Zaferani'nin başkanlığında 18. Mısır-Tunus Ortak Yüksek Komitesi oturumu yapıldı.

Mısır Başbakanı Medbuli, oturumdaki konuşmasında, ülkesinin iki yıl içinde Tunus ile ticaret hacmini iki katına çıkararak bir milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Medbuli, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, bu hedefe ulaşmak için farklı sektörlerde birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Tunus Başbakanı Zaferani de Kahire'de düzenlenen Mısır-Tunus İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, mevcut ticaret hacminin istenilen seviyenin altında kaldığını belirterek, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi için her iki taraftan bakanlar ve uzmanlar arasında daha yoğun toplantılar yapılması çağrısında bulundu.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ise Medbuli, Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medbuli, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini yineledi. Medbuli ayrıca İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını da kınadı.

Tunuslu mevkidaşıyla, Libya'da istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını, çözümün öncelikle Libya'nın kendi iç politikası olması ve dış müdahalelere yer vermemesi gerektiğini vurgulayan Medbuli, Libya topraklarının birliğini ve istikrarını sağlayacak seçim şartlarının ve diğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda Libya halkını desteklediklerini ifade etti.

Görüşmelerde sağlık, gençlik ve spor, ekonomik kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dış ticaret alanlarında çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.

