Anlaşma sağlandı: 9 milyar metreküplük doğal gaz ihracatı

Türkmenistan Devlet Haber Ajansının (TDH) haberine göre, başkent Aşkabat'ta Türkmengaz Devlet Kurumu temsilcileri ile Irak Elektrik Bakanı Ziyad Ali Fadıl başkanlığındaki heyet bir araya geldi.

Görüşmede, Irak'ın enerji sektöründe büyük potansiyele sahip Türkmenistan ile karşılıklı yarara dayalı ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduğu belirtildi.

Bu kapsamda taraflar, Türkmenistan doğal gazının komşu İran üzerinden Irak'a swap yöntemiyle ulaştırılmasının organize edilmesine ilişkin konuları ele aldı.

Görüşmede Türkmenistan doğal gazının Irak'a satışının ana ticari şartlarına ilişkin bir mutabakat zaptı da imzalandı. Buna göre, 5 yıl süreyle her yıl 9 milyar metreküp Türkmenistan doğal gazı İran üzerinden swap yöntemiyle Irak'a gönderilecek.