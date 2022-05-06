İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2022 Cuma / 5 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9511
  • EURO
    15,8108
  • ALTIN
    904.559
  • BIST100
    2455.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Anlaşma sağlandı: Almanya'dan Ukrayna'ya 7 obüs
Dünya

Anlaşma sağlandı: Almanya'dan Ukrayna'ya 7 obüs

Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi.

AA6 Mayıs 2022 Cuma 14:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Labrecht, Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.