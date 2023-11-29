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Dünya

Anlaşma sağlandı! Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar ödeyecek

Kanada hükümeti, Google ile 'Çevrim İçi Haberler Yasası' kapsamında, ülkeye her yıl yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapmasında anlaştıklarını bildirdi.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Google her yıl Kanada'ya 74 milyon dolar ödeyecek
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Kanada hükümeti ve Google arasında yapılan anlaşmaya göre, şirket, Kanada'nın haber kuruluşları ve şirketlerine yıllık yaklaşık 74 milyon dolarlık katkıda bulunacak.

Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge, şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiren yasaya uygun olarak, Google ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

St-Onge düzenlediği basın toplantısında yapılan anlaşmanın basın sektörü için iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Facebook'un neden bizim haber sistemlerimizi desteklemeyip, platformunda dezenformasyona alan açtığını açıklama sırası geldi." ifadesini kullandı.

Meta şirketinin, Kanadalıların Meta platformunda yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişimlerini kesmesini "sorumsuzca" bir karar olarak tanımlayan St-Onge, Kanada basın sektörünün risk altında olduğuna dikkati çekti.

- KANADA'NIN "ÇEVRİM İÇİ HABERLER YASASI"

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin haber içeriklerini platformlarında kullanmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Kanadalılar, Meta hesaplarındaki yerli ve yabancı medya kuruluşlarının haber içeriklerine erişim sağlayamıyor.

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