Anlaşma sonrası atılan ''Türkiye'' iftirasına böyle cevap verdi: Harika bir ortak edindik

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Türkiye'de düzenlenen 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) sonrası, iki ülke arasındaki savunma ilişkilerine ve askeri stratejilere dair bir yazı kaleme aldı.

200 ASKERİ PERSONEL TÜRKİYE YOLCUSU

Bakan Musa, forum kapsamında yapılan görüşmelerin ardından, Nijerya Silahlı Kuvvetlerinden 200 askeri personelin isyanla mücadele operasyonlarında ileri düzey eğitim almak üzere Türkiye'ye gönderileceğini teyit etti.

Askeri alanda yurt dışı eğitimlerinin rutin bir prosedür olduğunu vurgulayan Musa, 2012-2013 yıllarında kendisinin de kıdemli bir subay olarak Çin'de benzer bir eğitimden geçtiğini hatırlattı. Musa, teknik yargı yeteneğine ve askeri tecrübesine dayanarak, bu eğitimin ülkeye fayda sağlayacağından emin olduğunu belirtti.

"BİR ORDUNUN GÜCÜ, İTTİFAKLARININ GÜCÜYLE ÖLÇÜLÜR"

Nijerya'nın Liberya Silahlı Kuvvetleri'nin (AFL) profesyonelleşme sürecine verdiği desteği örnek gösteren Musa, Nijerya'nın da başka ülkelerin savunma yeteneklerine katkıda bulunduğunu ve bunun uluslararası diplomasinin bir parçası olduğunu belirtti. Bakan Musa, "Bir ordunun gücü, ittifaklarının gücüyle ölçülür." diyerek Türkiye'nin küresel ateş gücü endeksindeki üst sıralardaki yerine ve silah ihracatındaki önemine dikkat çekti.

"ASKERİ GÜÇ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Askeri gücün tek başına güvenlik sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini ifade eden Musa, stratejik iletişimin ve "bilgi savaşı"nın piyade savaşı kadar kritik olduğunu savundu. Nijerya halkını bilgilendirmenin stratejik bir tercih olduğunu belirten Bakan, Antalya'daki forumda mevkidaşı Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya gelerek iki ülke arasındaki devam eden iş birliğini küresel bir platformda değerlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Musa, Türkiye'nin Nijerya'daki güvenlik tehditleriyle mücadelede "harika bir ortak" olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Yabancı bir ülkeyle yapılan savunma anlaşmalarının personel eğitimi ve teknik iş birliği gibi standart protokoller içerdiğini ifade eden Musa, Türkiye ile yapılan anlaşmanın Nijerya'nın egemenliğini ihlal edecek şekilde yapılandırılmadığını vurguladı. Savunma ortağının üslerine yapılan ziyaretlerin uluslararası askeri diplomasinin bir parçası olduğunu belirten Musa, "Olmayan şeyler hakkında spekülasyon yapmaktan vazgeçelim. Türkiye ile savunma anlaşması imzalamak bir dönüm noktasıdır." dedi.

"ASKERİ ÜS DEĞİL, EĞİTİM ORTAKLIĞI"

Bakan Musa, askeri üs kavramına yönelik endişelere değinerek, Türk askeri personelinin Nijerya askerlerini isyanla mücadele stratejileri konusunda eğitmesinin bir "askeri üs" kurulumu olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Anlaşmanın kapsamının Güvenlik Gücü Yardımı (GGY) olarak sınıflandırıldığını belirten Musa, bu durumun askeri birliklerde yabancı bir ülke bayrağının dalgalandırılması anlamına gelmediğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜCÜNE ÖVGÜ

Türkiye'nin küresel ateş gücü endeksindeki üst sıralardaki konumuna ve dünyanın önde gelen silah ile mühimmat ihracatçılarından biri olduğuna dikkat çeken Savunma Bakanı Musa, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde birçok güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız ve bunlarla mücadele etmek için sürekli çabalar sarf ediliyor. Türkiye ile sadece bir savunma anlaşması imzalamadık; ülkedeki güvenlik durumunu ele alma çabalarımızda harika bir ortak edindik."