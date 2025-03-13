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Dünya

Anlaşma sonrası ilginç gelişme! ABD ve YPG'den ortak tatbikat

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG arasında imzalanan anlaşmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden ABD ve YPG arasında ortak tatbikat düzenlendi.

HABER MERKEZİ13 Mart 2025 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
Anlaşma sonrası ilginç gelişme! ABD ve YPG'den ortak tatbikat
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Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG'nin uzantısı SDG arasında imzalanan anlaşmanın üzerinden 24 saat bile geçmeden ilginç bir gelişme yaşandı. ABD askerleriyle PKK/YPG'li teröristler önceki gün ortak tatbikat düzenledi. Tatbikat görüntüleri, Suriye'deki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Tatbikatta ABD ordusuna ait Bradley zırhlı araçlar kullanıldı.

Açıklamada "Suriyeli ortak kuvvetlerimiz her zaman harekete geçmeye hazırdır, canlı atış tatbikatları sırasında koordinasyon ve ateş gücü sanatında ustalaşmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/PYD elebaşı Abdi Şahin, Suriye topraklarının birliği vurgulanan anlaşmayı 10 Mart'ta imzalamıştı.

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