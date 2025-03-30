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Dünya

''Anlaşma yoksa bombalama var'' diyerek tehdit etti: Trump, İran'ı hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer program konusunda ABD ile anlaşmaya varmaması halinde askeri müdahalede bulunacaklarını belirterek, 'Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak' dedi.

IHA30 Mart 2025 Pazar 20:08 - Güncelleme:
''Anlaşma yoksa bombalama var'' diyerek tehdit etti: Trump, İran'ı hedef aldı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırmakla tehdit etti. Trump, İran'ın nükleer programı konusunda geçen hafta doğrudan müzakere teklifini reddetmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ile bir anlaşmaya varmaması halinde İran'ı "eşi benzeri görülmemiş" bir bombardımanla ve ikincil gümrük vergileriyle tehdit etti. İranlı ve ABD'li yetkililer arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, "Eğer bir anlaşma yapmazlarsa bombalama olacak. Daha önce hiç görmedikleri türden bir bombalama olacak. Anlaşma yapılmazsa, dört yıl önce yaptığım gibi onlara tekrar ikincil gümrük vergileri uygulama seçeneğim var" ifadelerini kullandı.

Trump, yalnızca İran değil, Rusya gibi ülkelere de ikincil gümrük vergileri uygulanabileceği uyarısında bulundu. Trump, geçtiğimiz hafta Venezuela'dan petrol ithal eden şirketlere yönelik yaptırımlar içeren bir kararnameye imza atmıştı.

TAHRAN'DAN MÜZAKEREYE KAPALI YANIT

İran, Trump'ın Umman aracılığıyla gönderdiği ve Tahran'ı yeni bir nükleer anlaşmaya davet eden mektubuna yanıt vermiş, "maksimum baskı" kampanyası ve askeri tehditler altında doğrudan müzakerelere girmeyeceğini net bir şekilde ifade etmişti.

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