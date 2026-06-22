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Dünya

Anlaşmalar imzalandı! Ermenistan'a internet Azerbaycan üzerinden sağlanacak

Azerbaycan ile Ermenistan şirketleri arasında Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar imzalandı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
Anlaşmalar imzalandı! Ermenistan'a internet Azerbaycan üzerinden sağlanacak
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Azerbaycan Devlet Haber Ajansının (AZERTAC) haberine göre, Azerbaycan'ın telekomünikasyon şirketi AzerTelecom ile Ermenistan'ın önde gelen operatörlerinden Telecom Armenia arasında, Ermenistan'ın uluslararası internet bağlantısının Azerbaycan üzerinden sağlanmasına ilişkin anlaşmalar yapıldı.

Anlaşma kapsamında AzerTelecom, sahip olduğu altyapıyı kullanarak Ermenistan yönündeki internet trafiğinin transit geçişini sağlayacak.

Söz konusu işbirliğinin, Güney Kafkasya'da bağlantı güzergahlarının çeşitlendirilmesine katkı sunması, telekomünikasyon ağlarının güvenilirliğini artırması ve sektörde bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine destek olması hedefleniyor.

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