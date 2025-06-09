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Dünya

Anlaşmaya İstanbul'da varılmıştı! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul anlaşmaları çerçevesinde 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk grubunun ülkeye döndüğünü ve aynı sayıdaki Ukraynalı savaş esirinin de Kiev'e teslim edildiğini açıkladı.

IHA9 Haziran 2025 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
Anlaşmaya İstanbul'da varılmıştı! Rusya ve Ukrayna arasında esir takası tamamlandı
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Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Rusya-Ukrayna arasında 2 Haziran'da İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında 25 yaş altı savaş esirlerinin ilk takası gerçekleşti. Ukrayna Devlet Bakanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasını doğrulayarak, "Bizimkiler evlerinde. Ukraynalılar Rus esaretinden evlerine dönüyor. Takas bugün başladı ve önümüzdeki günlerde birkaç aşama daha olacak. Geri gönderilenler arasında yaralıların yanı sıra 25 yaşın altındakiler de bulunuyor. Süreç oldukça karmaşık, pek çok hassas ayrıntı var ve müzakereler neredeyse her gün devam ediyor" dedi.

İstanbul'daki görüşmede insani konularda varılan anlaşmaların tam olarak uygulanacağını umduklarını ifade eden Zelenskiy, "Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için her düzeyde çalışıyoruz. Esaret altında bulunan herkesi evine getirmeliyiz. Yardım eden herkese minnettarım" diye konuştu.

"RUS ASKERLERİ ŞU ANDA BELARUS TOPRAKLARINDA"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İstanbul'da varılan anlaşma kapsamında 25 yaş altı Rus askerlerinden oluşan ilk grubun iade edildiği belirtilerek, aynı sayıda Ukrayna askerinin de Ukrayna'ya geri gönderildiği aktarıldı. Açıklamada, "Rus askerleri şu anda Belarus topraklarında bulunmakta ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlanmaktadır. Serbest bırakılan tüm askerler, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya götürülecek" denildi.

Rusya ve Ukrayna, takas edilen askerlerin sayısına ilişkin net bir sayı paylaşmadı.

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