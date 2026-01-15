Halep'teki çatışmada ölen 14 yaşındaki keskin nişancı Amara Halil'in, okul önünde YPG/SDG tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı. Evladının peşine düşen Suriyeli anne, defalarca elebaşı Mazlum Abdi'ye çağrı yapmış.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG/YPG'nin çocukları ailelerinden koparıp zorla silah altına alması Halep'teki çatışmalarda da gün yüzüne çıktı. YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde Kürt ailelerin 12-14 yaşlarındaki çocukları kaçıran terör örgütü, işgal ettiği Eşrefiye ve Şeyh Maksud ilçelerinde Suriye ordusuyla yaşanan çatışmada sahaya sürdü.

O çatışmalarda 14 yaşında Ayn el Arap'ta okulun önünde kaçırılan Amara Halil de öldü. Terör örgütü, medya organlarında "Şeyh Maksud'un en genç kaybı" diyerek yayınladığı Amara Halil'in ölümünde yaşını gizledi. SDG/YPG saflarında ölen Amara Halil'in bir yıl önce okulundan kaçırıldığı ortaya çıktı.

'O DAHA ÇOCUK, BIRAKIN'

Amara'nın annesi, tıpkı Diyarbakır anneleri gibi evladına kavuşmak için terör örgütüne çağrı yapıp çocuğunu serbest bırakmalarını istemiş. Sosyal medyada yer alan videoda anne Zeynep Ahmed'in terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi'ye çağırı yaparak şu ifadeleri kullanmış: "Kızım okula gitti ama bir daha dönmedi. O arkadaşlarınız kızımı alıp götürdü. Peşine düştüm ama savaşa götürdüklerini söylediler. Benim kızım küçük, zayıftır. Zorlu şartları kaldıracak durumda değil. Kızımı bana geri verin."

Terör örgütü SDG'nin çocukları kaçırmasına Suriye'de sosyal medyada tepki geldi. Bölge halkı çocuklarının kaçırılmasına isyan etti. Aktivistler UNICEF'e çağrı yaparak SDG'nin suç işlediğini ve çocukları kaçırıp zorla silah altına almasıyla ilgili binlerce kanıt olduğunu yazdı.

KAÇIRILAN ÇOCUKLAR CRISIS RAPORUNDA

Alman CRISIS kanalı, terör örgütü SDG'nin kız çocuklarına verdiği silahlı eğitim ve tünel kazma işinde kullanıldığına dair rapor yayımladı. Raporda keskin nişancı ve ağır silahlarla talim yaptırılan kız çocuklarının görüntüsü de yer aldı. 17 yaşında olan kız çocuklarının terör ör gütüne 10 yıl önce katıldıklarını anlatması, henüz 10'lu yaşlarda çocukların silah altına alındığına kanıt olarak gösterilerek insan hakları örgütlerinin harekete geçmesi istendi.

BUNLARI DA CANLI BOMBA YAPTILAR

Terör örgütü, Halep'teki çatışmalarda ölen intihar bombacılarının kimliklerini açıkladı. Onların da çocuk yaşta olması dikkat çekti.

