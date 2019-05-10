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Anne karnında dövüşen ikizler doğunca duruldu

Anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebeklerin daha doğmadan kavgaya tutuştuğu ultrason görüntüleri izlenme rekorları kırmıştı. O dün bebekler 1 aylık oldu.

  • STAR
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Çin'in Yinchuan şehrinde anne karnında aynı kesede bulunan ikiz bebeklerin daha doğmadan kavgaya tutuştuğu ultrason görüntüleri internette viral olmuştu.

Riskli bir doğumun ardından dünyaya gelen bebekler dün bir aylık oldu, babaları ikizlerin o günden sonra bir daha kavga etmediklerini söyledi.

27 yaşındaki baba Tao Yu, ikiz kızlarının annelerinin karnında olay çıkarmasından bir ay sonra Daily Mail’e konuştu.

Tao, anneleri tarafından Kızlarının sağlığının iyi olduğunu, kavga etmeyi bıraktıklarını ve bir aydır iyi anlaştıklarını kaydetti. 

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