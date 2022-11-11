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Dünya

Timsah çocuklarını yedi! Anne ve babası çaresizce izledi

Kosta Rika'nın Limon şehrindeki Matina Nehri'nde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle beraber gittiği nehrin kenarında oynayan çocuğu timsah tek hamle ile kaptı ve nehre sürükleyip, çocukla beraber kayboldu. Çocuğun cesedini arama çalışmaları devam ediyor.

11 Kasım 2022 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Timsah çocuklarını yedi! Anne ve babası çaresizce izledi
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Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'da yaşanan olaya dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ailesiyle birlikte Limón kentindeki Matina Nehri'ni ziyaret ederken 8 yaşındaki Julio Otero Fernández Jr, nehrin kıyısında oyun oynadığı sırada aniden ortaya çıkan bir timsah tarafından suyun içine sürüklendi.

ANNE VE BABASI ÇARESİZCE İZLEDİ! TİMSAH ÇOCUKLARINI YEDİ

Timsahın tek hamlede yakaladığı çocuğu anne ve babası ne olduğunu anlayamadan çaresizce izledi.

Perişan ebeveynler Julio Otero Sr ve Margini Fernández Flores, oğullarının ölümüne tanık oldu. Timsahın çocuklarını yakaladığı sırada hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren aile yaşadıkları travma nedeniyle Nikaragua'ya taşındı.

Olayı araştıran yetkililer tarafından timsah ya da küçük çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Diğer dört çocuğunun da benzer bir kader yaşamasından korktuğunu dile getiren baba Julio, "Karım için en zor şey oğlumuzu gözümüzün önünde timsahın kaçırdığını görmekti. Hiçbir şey yapamadan sadece izledik. Burada yaşamaya devam edemezdik. Her şey o anı hatırlatıyor" dedi.

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