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Anonymous: Assange'ın İntikamını alacağız

Hacker grubu Anonymous, Julian Assange’ın tutuklanmasının ardından dünyadaki tüm hackerları #OpAssange etiketi altında birlik olmaya çağırdı. Grup, başlattığı siber saldırılarla ilk etapta 30'dan fazla Ekvador sitesini hacklediğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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11 Nisan Perşembe günü, 2012 yılından bu yana Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks kurucusu Julian Assange İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmış ardından Assange çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Anonymous hacker grubu dünyadaki tüm hackerları #OpAssange etiketi altında birlik olmaya çağırdı.

EKVADOR'DA 30'DAN FAZLA HÜKUMET SİTESİ HACKLENDİ

Anonymous'un yaptığı çağrının ardından Ekvador'da 30’dan fazla hükümet sitesinin hacklendiği açıklandı.

Hacker grubu Anonymous, CIA ve ABD Başkanı'ndan operasyon yapan polis memurlarına kadar Assange'ın tutuklanmasında rol alan herkesi halk düşmanı ilan etiğini ve hepsinin bunun bedelini ödeyeceğini açıkladı.

Anonymous bu tehditlerinin ardından ilk hedef olarak seçtiği Ekvador'un 30’dan fazla hükumet sitesini hackedi. Anonymous, Ekvador Merkez Bankası, İngiltere'de bulunan Ekvador Meclisi, İçişleri Bakanlığı'nın yer aldığını hükumet sitelerini hacklediğini iddia etti.

Grup saldırının sadece Ekvador'la sınırlı kalmayacağını, CIA ve ABD Başkanı'ndan operasyon yapan polis memurlarına kadar Assange'ın tutuklanmasında rol alan herkesin ve her ülkenin siber saldırılarının hedefinde olacağını açıkladı.

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