Dünya

Antalya çıkışlı uçuşta kriz! Yolcular yumruk yumruğa kavga etti

İngiltere merkezli hava yolu şirketi Jet2'ye ait Antalya-Manchester uçuşu sırasında çıkan kavga nedeniyle uçak, Belçika'nın başkenti Brüksel'e iniş yaptı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
Amerikan Fox News kanalının haberine göre, Antalya'dan İngiltere'nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan LS896 sefer sayılı uçakta 2 yolcu arasında kavga çıktı.

Hava yolu şirketi yetkilileri, 12 Şubat'taki olayın, iki "rahatsız edici" yolcunun "dehşet verici davranışları" nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı yolcuların uçak koridorunda birbirine yumruk attığı, diğer yolcuların ise bağırarak tepki gösterdiği ve kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, alkollü bir erkek yolcu uçuşun başlarında "ırkçı" ifadeler kullandı. Aynı yolcu, uçakta sigara satın alamaması üzerine agresif tavırlar sergiledi.

Kabin ekibinin tarafları sakinleştirme çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine uçak, rotasını değiştirerek Brüksel'e yönlendirildi.

Uçağın Brüksel'e inmesinin ardından 2 yolcu polis tarafından uçaktan indirildi. Uçak, daha sonra Manchester'a hareket etti.

- 2 YOLCUYA UÇUŞ YASAĞI

Jet2, söz konusu 2 kişinin uçuş yasağı listesine alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Aile dostu bir hava yolu olarak kural dışı yolcu davranışlarına karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Diğer yolcularımızın ve ekibimizin bu durumu yaşamak zorunda kalmasından ötürü üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uçağın Brüksel'e yönlendirilmesi nedeniyle oluşan masrafların ilgili kişilerden tahsil edilmesi için hukuki süreç başlatılacağı kaydedildi.

