Anti-semitizm anketi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile çelişti

Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde gün boyu süren zirvede antisemitizm ile mücadele tartışıldı.

Zirveye katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Antisemitizmi İzleme ve Mücadele özel temsilcisi Elan Carr, burada yaptığı konuşmada, antisemitizmin küresel bir problem olduğunu belirterek, "aşırı sağcılar, İsrail'den nefret eden aşırı solcular ve 'radikal İslamcıların' anti-semitizmin kaynağı olduğunu" savundu.

Carr, bu üç grubun birbirinden de nefret ettiğini öne sürerek, "radikal İslam'ın Batı Avrupa'da anti-semitizmin ana kaynağı olduğunu" iddia etti.

- ÖZEL TEMSİLCİNİN İDDİALARI ADL ANKET İLE ÇELİŞTİ

Diğer yandan aynı zirvede yayımlanan ADL Küresel Anketinde ise Carr'ın "Batı Avrupa'daki antisemitizmin ana kaynağı" iddialarına aykırı veriler ortaya konuldu.

ADL'nin 18 ülkede 9 bin kişi üzerinde nisan ve haziranda yaptığı ankette, Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların, çoğunluğu Müslüman olan ülkelere göre önemli derecede daha az antisemitik olduğu belirtildi.

Ankette, Batı Avrupalı Müslümanların, Orta ve Kuzey Afrika ile karşılaştırıldığında İsrail hakkında daha olumlu düşündüğü ortaya çıktı.

Ankette, 2014'te İsrail hakkında görüşleri sorulan Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Müslümanların yüzde 7'sinin olumlu görüş bildirdiği, bu oranın Batı Avrupa'daki Müslümanlarda ise yüzde 31 olduğuna dikkat çekildi.

Batı Avrupa'da antisemitizm oranının önceki yıllara göre aynı kaldığı belirtilirken, Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna, Polonya, Çekoslovakya ve Rusya'da "Yahudilerin dünya ekonomisini kontrol ettiği" şeklindeki "antisemitik komplo teorilerine" inananların oranının ise yaklaşık yüzde 70 olduğunun altı çizildi.

- CHOBANİ YOĞURTLARI CEO'SUNA ÖDÜL

ADL zirvesinin öğleden sonraki oturumlarında, ABD'deki Chobani Yoğurtlarının kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'ya mültecilere yardımlarından dolayı "2019 Nefrete Karşı Cesaret" ödülü verildi.

"Borat" filmi ile meşhur olan sinema oyuncusu ve komedyen Sacha Baron Cohen de ADL'nin "Uluslararası Liderlik Ödülü"ne layık görüldü.

Resmi internet sitesinde, 1913'te kurulduğu belirtilen ADL'nin misyonunun Yahudilere karşı düşmanlık ve bağnazlığa karşı mücadele etmek ve dünyadaki Yahudileri korumak olduğu belirtiliyor.