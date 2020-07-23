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Dünya

AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

AA23 Temmuz 2020 Perşembe 20:42 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 20:42
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Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" ele alındı.

Genel Kurulda gelecekteki bütçede çeşitli değişiklikler yapılmasına ilişkin ilke kararı 465 "evet", 150 "hayır" ve 67 "çekimser" oyla kabul edildi.

Kararda, AB liderlerinin uzlaştığı bütçede yapılan özellikle iklim koruma, dijital dönüşüm, sağlık, gençlik, kültür, araştırma ve göç alanlarındaki kesintilerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Parlamentonun bütçe konusunda yetersiz bir anlaşmayı "reddedeceğine" dikkat çekilen kararda, AB Konseyi ile AP arasında yapılacak bütçe müzakerelerinde öncelikli alanlara daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

Kararda, AB'nin gelecekteki bütçe için gelir kaynaklarını artırması gerektiği de belirtildi.

Bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi arasında bütçe müzakereleri yapılacak.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

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