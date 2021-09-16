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Dünya

AP kritik belgeleri açıkladı: İşte ABD'deki mülteci dağılımı

Associated Press haber ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hangi eyalete ne kadar Afgan mülteci verileceğini belirten belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 01:27 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 01:27
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Associated Press (AP)'in söz konusu Dışişleri Bakanlığı belgesine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi 15 Eylül Çarşamba itibarıyla eyaletlere kaç mülteci kabul etmeleri gerektiğini bildirmeye başladı.

ABD'ye getirilen yaklaşık 37 bin Afgan mültecinin paylaşımı ile ilgili olan belgede, ülkenin en büyük eyaletlerinden California'ya 5 bin 200 kişi ile en çok Afgan mülteci verilecek.

Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişi ile en az mülteci eyaletler olurken, Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleri ve başkent Washington DC'ye mülteci yerleştirilmesi öngörülmüyor.

Öte yandan California, Maryland (1348 mülteci), Teksas (4 bin 481) ve Virginia (1166) eyaletlerine diğerlerinden daha çok mülteci verilmesinin nedeninin, Afganların bu eyaletlerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olduğu kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadar ise 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yeniden yerleştirilmesi için Kongreden fon talep etmişti.

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