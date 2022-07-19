AP Milletvekili İlhan Küçük Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini değerlendirdi

Küçük, Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini ve bu süreçte Bulgaristan ile ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Teodora Gençovska ile Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Buyar Osmani'nin 17 Temmuz'da, Kuzey Makedonya'nın AB ile başlamak üzere olduğu katılım görüşmelerinin bir aşaması olarak gösterilen ikili protokol imzaladıklarını anımsatan Küçük, bu protokolde Bulgaristan'ın milli menfaatinin savunulmuş olduğuna işaret etti.

Küçük, "Protokol, her şeyden önce hem Bulgaristan hem de Kuzey Makedonya'nın diplomasileri için bir başarı sayılır. Bu 'uzun muhabbette' galibiyet veya mağlubiyet aramak yanlıştır. Geçmişte iki ülke zaten ilişkilerinin en düşük noktasına inmişti." ifadesini kullandı.

17 Temmuz'da imzalanan protokolün, AB'nin Kuzey Makedonya ile katılım müzakereleri çerçevesinin dışında ele alınmasını doğru bulmadığını vurgulayan Küçük, iki ülkenin geçmişi, nefret dili, tarih dersi kitaplarının içeriği, Kuzey Makedonya'daki söylemlerin değiştirilmesi gibi konuların, AB ile katılım müzakereleri çerçevesi içinde gözetim altında olacaklarını kaydetti.

Küçük, Kuzey Makedonya'da yaşayan Bulgarların ülke anayasasına "devleti oluşturan unsur" olarak geçmesi meselesinin çözümü konusunda Kuzey Makedonya'da görüş birliğine varılmasının beklendiğini, bu konuya iyimserlikle yaklaşılması gerektiğini belirterek, Kuzey Makedonya'nın geçmişte, komşusu Yunanistan ile de büyük siyasi çatışmalar yaşadığını ancak şu anda ikili ilişkilerinin çok iyi olduğunu söyledi.

İlhan Küçük, Bulgaristan'ın da sağduyulu bir yaklaşım sergileyip makul siyaset alanına geri dönerek Batı Balkan ülkeleri konusunda sorumlu davranmasının zamanının geldiğini söyledi.

Küçük, "Artık biz, Batı Balkan ülkelerinin AB'ye katılımından yana olduğumuzu konuşmaktan öte, bu konuda somut adımlar atmak zorundayız." diyerek, Batı Balkanların AB'ye entegrasyonu konusunda Avusturya, Almanya ve Slovenya gibi ülkelerinin attıkları pozitif adımları örnek gösterdi.

Kuzey Makedonya parlamentosu ve hükümeti, Fransa'nın ülkenin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak önerisini onaylamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasındaki sorunların AB müzakeresi çerçevesinde çözülmesini içeren öneri sunmuş, Fransa'nın önerisi, tüm AB üye ülkelerince onaylanmasının ardından Avrupa önerisine dönüşmüştü.

Öneri, Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğine ilişkin 2 yıldır süren vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.

Bulgaristan ile Kuzey Makedonya arasında da 17 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın AB ile başlamak üzere olduğu katılım görüşmelerinin bir aşaması olarak gösterilen ikili protokol imzalanmıştı.