AP milletvekillerinden AB'ye İsrail'e yaptırım çağrısı: Bu suç ortaklığına şimdi son verin

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AP Genel Kurulunda yapılan Gazze konulu oturumda, Sol Grup adına söz alan İspanyol milletvekili Montero, AB'nin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik tutumunu sert bir dille eleştirerek Brüksel'i "Gazze'de süren soykırımda suç ortaklığı" yapmakla suçladı.

Montero, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben yaptığı konuşmasında, ateşkesin tek taraflı olarak ihlal edilmesinin üzerinden geçen 6 gün içinde 730'dan fazla Filistinli öldürülmüşken Kallas'ın İsrail'i ziyaret ettiğini anımsattı.

"BU SOYKIRIM AVRUPA SİLAHLARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Okullara, hastanelere ve mülteci kamplarına yönelik saldırıların Avrupa ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını soran Montero, "Eğer soykırımcı bir devletle ortaksak, Avrupa değerlerinden nasıl bahsedebiliriz? 50 bin Filistinliyi öldürmek, milyonlarca aileyi evlerini ve topraklarını terk etmeye zorlamak, halkı elektriksiz ve gıdasız bırakmak, mülteci kamplarında çocukları yakmak Avrupa değerleri midir?" dedi.

Avrupa silahlarının ve altyapısının İsrail'in saldırılarını kolaylaştırmak için kullanıldığını ifade eden Montero, "Bu soykırım Avrupa silahlarıyla gerçekleştiriliyor ve limanlarımız ve havaalanlarımız bu barbarlığı gerçekleştirmek için kullanılan silahların İsrail'e ulaşması için temel güzergahlar olarak kullanılıyor." diye konuştu.

Montero, "Soykırımlar, Bayan Kallas, cezasız kalamaz. Size tüm samimiyetimle söylüyorum ki umarım hem siz hem de bu AB Komisyonu soykırımla suç ortaklığı yapmaktan uluslararası mahkemede yargılanırsınız." ifadelerini kullandı.

"BU SUÇ ORTAKLIĞINA ŞİMDİ SON VERİN"

Oturumda söz alan Belçikalı milletvekili Marc Botenga da Kallas tarafından dillendirilen "AB'nin sergilediği dengeli yaklaşımı", "Dengeli bir yaklaşımdan bahsediyorsunuz ama neye göre dengeli? Savaş suçlarında mı, soykırımda mı, 15 insani yardım çalışanının öldürülmesinde mi, toplu mezarlarda mı, çocukların öldürülmesinde mi? Ve bu denge tam olarak nedir? Filistinliler için birkaç güzel söz, İsrail için daha fazla silah mı? Bu denge değil. Bu soykırıma suç ortaklığıdır." sözleriyle eleştirdi.

Botenga, Kallas'ın Ukrayna'da süren savaşta Rusya'nın eylemlerine karşı takındığı tutuma işaret ederek "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği savaş suçları karşısında asla 'dengeli bir yaklaşımdan' bahsettiğinizi duymadım." dedi.

Rusya'ya yönelik 40 yaptırım paketine karşılık uluslararası mahkemelerde "soykırımla" yargılanan İsrail'e hiçbir yaptırım uygulanmadığını kaydeden Botenga, "Bu suç ortaklığına şimdi son verin. Yaptırımlar uygulayın. Filistinlilerin söze değil eyleme ihtiyacı var. Bu boş sözler, tek bir Filistinli çocuğun bile hayatını kurtarmadı. Bunu yapmaktan vazgeçin ve harekete geçin." ifadelerini kullandı.