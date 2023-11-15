AP milletvekillerinden İsrail'e soykırım suçlaması: Bu yeni bir Nekbe'dir

AP'deki siyasi oluşumlardan Sol Grup Üyesi Wallace ve Daly, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e karşı tutumunu, AA muhabirine değerlendirdi.

İsrail'in saldırıları için "Bu kesinlikle bir soykırım." diyen Daly, şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça ilan edilmiştir. Niyet ortadadır, bu yeni bir Nekbe'dir, Gazze halkını topraklarından söküp atmaktır. Masum siviller katlediliyor. Tekrar tekrar hastaneler vuruluyor. Vahşet daha önce hiç görmediğimiz türden. Herkes için bu kadar şok edici olan sadece bu dehşet değil ki bu dehşeti gözlerimizin önündeki perdede görmemiz anlamında neredeyse eşi benzeri yok. Şok edici olan aynı zamanda dünyaya demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve değerleri savunduklarını iddia eden ve sürekli ders verenlerin tamamen umursamazlığı. Bu değerler artık Avrupa Birliğinin soykırıma ortak olma değerleridir."

Daly, AB'nin ve Avrupa ülkelerindeki hükümetlerin derhal tutum değiştirmesi gerektiğini belirterek, "İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınmasını, silah ambargosunun temel asgari olması gerektiğini, silah ambargosunu ve ateşkes çağrısını talep etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. (ABD Başkanı Joe) Biden ya da AB, 'ateşkes' derse her şey biter." şeklinde konuştu.

- "İSRAİL, AVRUPA'DAN GELEN AÇIKLAMALARI KILIF OLARAK KULLANIYOR"

İsrail'e göz yumanların, sessiz kalanların potansiyel olarak suça ortak olduğuna dikkati çeken Daly, şöyle devam etti:

"Çünkü şu anda İsrailli kaynakların, Avrupa kurumlarından gelen açıklamaları kendi eylemlerine kılıf olarak nasıl kullandıklarını görebiliyoruz. 'Bakın, Avrupalılar Hamas'ın insanları canlı kalkan olarak kullandığını söyledi. Dolayısıyla bunu söyleyen sadece biz değiliz.' diyorlar. Yani (sessiz kalanlar) hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey yapmamaktan daha kötüsünü yapıyorlar. Soykırıma olanak sağlıyorlar ve yasalar önünde eşit derecede sorumlular."

- "AB YALAN SÖYLÜYOR"

Milletvekili Mick Wallace ise İsrail'in, ABD ve AB'nin desteği olmadan Gazze'deki saldırıları yapamayacağını vurguladı.

İsrail'in soykırım uyguladığının altını çizen Wallace, şunları kaydetti:

"AB, hala 'İsrail'in Hamas'a karşı bir savaş içinde olduğunu' iddia ediyor. Bu bir yalan. İsrail, sivilleri hedef alıyor. İsrail rejimi tarafından katledilen 4 bin 600'den fazla çocuk var. Bu Hamas'la savaşmak değil. Bunun bir soykırım olduğu apaçık ortada. Bu Gazze'nin kuzey kesiminde etnik bir temizliktir. AB, gerçekte neler olduğu konusunda doğruları söylemeyi reddediyor. Hala ateşkes çağrısında bulunmadı. Bu apartheid İsrail rejiminden desteğini çekmedi."

- "NEKBE" NEDİR?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe (Felaket)" olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs, 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.