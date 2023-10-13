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  • AP Üyesi Alfonsi'den Batı Trakya'daki ayrımcılıkla ilgili açıklama: Sorumlusu Yunan hükümeti
Dünya

AP Üyesi Alfonsi'den Batı Trakya'daki ayrımcılıkla ilgili açıklama: Sorumlusu Yunan hükümeti

Avrupa Parlamentosu Üyesi François Alfonsi, Batı Trakya Türk toplumunun ayrımcılığa maruz kalmasının sorumlusunun Yunan hükümeti olduğunu belirtti.

AA13 Ekim 2023 Cuma 15:35 - Güncelleme:
AP Üyesi Alfonsi'den Batı Trakya'daki ayrımcılıkla ilgili açıklama: Sorumlusu Yunan hükümeti
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Alfonsi, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından "Ülkemizdeki Gerçekler" başlıklı çevrim içi düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

François Alfonsi, son yıllarda Avrupa'da ulusal azınlıklarının haklarının korunması bağlamında ciddi oranda bir gerilemenin olduğunun altını çizerek, Yunanistan'da, azınlık kimliklerinin inkar edildiğini kaydetti.

Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocukların ana dilleri Türkçede eğitim görmelerinin en meşru hakları olduğunu söyleyen Alfonsi, ana dilde eğitimin kimlik ve kültür açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alfonsi, Batı Trakyalıların ayrımcılığa uğramasının sorumlusunun Yunan hükümeti olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) azınlık haklarına tekrar önem vermesi durumunda üye devletlerin konuya ilişkin tutumunda değişiklik olabileceğini ifade etti.

  • Batı Trakya
  • Avrupa Parlamentosu Üyesi François Alfonsi
  • ayrımcılık
  • yunanistan

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