  • AP'de İsrail çatlağı! Vekiller ayağa kalktı: Anlaşma askıya alınmalı
Dünya

AP'de İsrail çatlağı! Vekiller ayağa kalktı: Anlaşma askıya alınmalı

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük ikinci siyasi grubu S&D'ye mensup milletvekilleri, Strazburg'daki Genel Kurul oturumları sırasında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebiyle salon kapısında döviz açarak protesto eylemi gerçekleştirdi. Vekiller ayrıca Batı Şeria'daki yerleşimcilere yaptırım ve Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 12:48
AP'de İsrail çatlağı! Vekiller ayağa kalktı: Anlaşma askıya alınmalı
Avrupa Parlamentosu'nda AB-İsrail ilişkileri yeniden gündemin merkezine oturdu. Sosyalist ve Demokratlar grubuna mensup milletvekilleri, Strazburg'daki Genel Kurul oturumları sırasında AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması talebiyle dikkat çeken bir protesto eylemi düzenledi. Üye ülkeler arasındaki oy birliği sorunu ise anlaşmanın askıya alınmasının önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.

S&D VEKİLLERİ SALON KAPISINDA DÖVİZ AÇTI

S&D üyesi vekiller, Strazburg'da devam eden AP Genel Kurul oturumları sırasında, salonun kapısının önünde "Konsey, AB-İsrail ortaklık anlaşmasını askıya almalıdır" yazılı dövizler açtı.

Grubun sosyal medya hesabından paylaşılan protestoya dair fotoğrafın altında "Batı Şeria'daki şiddet yanlısı yerleşimcilere derhal yaptırım uygulanmalıdır. Filistin Devleti'nin kurulması, Gazze'nin yeniden inşasıyla başlayarak, AB'nin değişmez önceliği olmalıdır. İsrail, Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmalıdır." ifadelerine yer verildi.

ÜYE ÜLKELER ARASINDAKİ OY BİRLİĞİ KRİZİ

AB, tüm çağrılara rağmen İsrail ile ilişkilerin hukuki temelini oluşturan Ortaklık Anlaşması kapsamında işbirliğini sürdürmeye devam ediyor.

Üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle gerekli olan oy birliği sağlanamıyor.

