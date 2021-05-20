AP'den AB ile Çin anlaşmasına rest

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:07 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:07

Brüksel'de yapılan AP Genel Kurul oturumunda, Çin'in AB kurumları ve AP milletvekillerine karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin karar tasarısı oylandı. Çin'in AB'ye yönelik yaptırımlarının kınandığı tasarı, 599 "evet", 30 "hayır" ve 58 "çekimser" oyla kabul edildi. Karar tasarısında, Çin'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle üzerinde aralık ayında uzlaşı sağlanan AB-Çin yatırım anlaşmasının AP tarafından onaylanmayacağı belirtildi.

Anlaşma onay sürecinin başlaması için öncelikle Çin'in yaptırımlarını kaldırması talep edilen tasarıda, mevcut durumda AB-Çin anlaşmasının onaylanmasının mümkün olmadığına dikkat çekildi. Tasarıda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle AB'nin Çinli kişi ve kurumlara yönelik yaptırımlarına da destek verildi.

AB ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde aralık ayında uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşma ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyordu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve AP tarafından onaylanması gerekiyordu.

AB, mart ayında, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskılar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle 4 Çinli yetkiliye ve 1 kuruma yaptırım kararı almıştı. Çin de misillemede bulunarak, aralarında 5 AP milletvekilinin de yer aldığı toplam 10 kişi ile AP insan hakları alt komitesinin de yer aldığı 4 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı.