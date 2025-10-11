İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • AP'den barış gücü iddiası! Mehmetçik Gazze'ye ne zaman gidecek?
Dünya

AP'den barış gücü iddiası! Mehmetçik Gazze'ye ne zaman gidecek?

Gazze'de Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesi sahada takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak. AP, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde barış gücü için karargahın iki hafta içinde kurulacağını öne sürdü. İstikrar gücünde görev alacak Mehmetçik'in, ay sonunda Gazze'ye gitmesi planlanıyor.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
AP'den barış gücü iddiası! Mehmetçik Gazze'ye ne zaman gidecek?
ABONE OL

Gazze Barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan, bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için harekete geçildi. Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulu ABD'li yetkililere göre, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper liderliğindeki uluslararası bir istikrar gücü için ilk adım atıldı. Cooper, iki hafta içinde ilk komuta merkezini kuracak.

200 ABD ASKERİ GİDECEK

Yetkililer, ABD'nin Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail'e göndereceğini söyledi.

YARDIMLAR TAKİP EDİLECEK

ABD yetkilileri, gücün görevini tanımlarken, "200 Amerikan askeri, gücün inşasına yardımcı olacak, Gazze genelinde konuşlandırılmayacaklar, yalnızca herhangi bir ihlal olmamasını sağlamak için gücün inşasına ve denetimine yardımcı olacaklar" açıklamasını yaptı.

CENTCOM, İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı. Oramiral Cooper'ın ekibinde Mısırlı, Katarlı, Türk ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden subaylar yer alacak.

ÖNCE KEŞİF SONRA GÖREV

Türkiye'nin Gazza istikrar gücüne vereceği desteğin niteliği, bu gücün çalışma koşulları ve düzeninin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. CENTCOM'un ilk karargahı oluşturmasının ardından önce keşif, ardından da görev için Türk askerinin ekim ayı sonuna doğru bölgeye gidebileceği tahmin ediliyor.

MSB: GÖREVE HAZIRIZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde TSK'nın da yer alıp almayacağına ilişkin soruyu kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" diye cevapladı.

İsrail gerçeği kabullendi: Türkiye bölgedeki yeni düzenin mimarı

İşte Türkiye'nin Gazze görev gücündeki rolü

Ateşkeste bir aşama daha! Esir takası için tarih belli oldu
  • gazze
  • barış gücü

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.