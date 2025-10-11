AP'den barış gücü iddiası! Mehmetçik Gazze'ye ne zaman gidecek?

Gazze Barış anlaşmasının maddeleri arasında yer alan, bölgede istikrarı gözetecek askeri güç için harekete geçildi. Associated Press'e (AP) konuya ilişkin açıklamada bulu ABD'li yetkililere göre, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper liderliğindeki uluslararası bir istikrar gücü için ilk adım atıldı. Cooper, iki hafta içinde ilk komuta merkezini kuracak.

200 ABD ASKERİ GİDECEK

Yetkililer, ABD'nin Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını desteklemek ve izlemek için, ortak ülkeler ve sivil toplum kuruluşlarının da dahil olduğu bir ekip kapsamında yaklaşık 200 askeri İsrail'e göndereceğini söyledi.

YARDIMLAR TAKİP EDİLECEK

ABD yetkilileri, gücün görevini tanımlarken, "200 Amerikan askeri, gücün inşasına yardımcı olacak, Gazze genelinde konuşlandırılmayacaklar, yalnızca herhangi bir ihlal olmamasını sağlamak için gücün inşasına ve denetimine yardımcı olacaklar" açıklamasını yaptı.

CENTCOM, İsrail'de "sivil-askeri koordinasyon merkezi" kuracağını belirten yetkililer, bu yapının "insani yardım akışının yanı sıra lojistik ve güvenlik desteğini kolaylaştıracağını" aktardı. Oramiral Cooper'ın ekibinde Mısırlı, Katarlı, Türk ve muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'nden subaylar yer alacak.

ÖNCE KEŞİF SONRA GÖREV

Türkiye'nin Gazza istikrar gücüne vereceği desteğin niteliği, bu gücün çalışma koşulları ve düzeninin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. CENTCOM'un ilk karargahı oluşturmasının ardından önce keşif, ardından da görev için Türk askerinin ekim ayı sonuna doğru bölgeye gidebileceği tahmin ediliyor.

MSB: GÖREVE HAZIRIZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze için görev yapacak Görev Gücü'nde TSK'nın da yer alıp almayacağına ilişkin soruyu kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar uluslararası barış ve güvenliğin korunması amacıyla muhtelif kuruluşlarca farklı coğrafyalarda teşkil edilen çok sayıda misyonda görev ifa etmiş, profesyonelliği ve hakkaniyetli tutumuyla tüm tarafların takdirini kazanmıştır. Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" diye cevapladı.

