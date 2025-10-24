Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu önceki gün skandal bir karara imza attı. AB'nin 2026 bütçesin görüşmelerinde Disy Avrupa Parlamentosu Üyesi Rum Milletvekili Mihalis Hatzipantelas 1974'te Türkiye'nin adaya yaptığı Barış Harekatı sırasında, hayatını kaybeden Rumlar ve kayıplarının anısına bir anıt yapılmasını önerdi. Bu öneri AP'de yapılan oylamada yüzde 71 oy oranıyla onayladı.

Karar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tepkilere neden oldu. Rum çetelerinin 1963 ila 1974 yılları arasında zulüm ve saldırılarında kaybolan 850, katledilen 2 bin 500'i aşkın Türk ise karar kapsamı dışında bırakıldı. AP Türklere yönelik katliamları görmezden geldi.

Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanları Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu vahşice katletmişti.