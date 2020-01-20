AP'nin kararından sonra sular durulmuyor! 'Gün gün, saat saat biliyoruz'

star.com.tr 20.01.2020 15:30 - Güncelleme: 20.01.2020 17:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı gazileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı bir toplantıda, son dönemde İkinci Dünya Savaşı hakkındaki bazı iddialarla ilgili konuştu.

Gerçeklerin kasıtlı olarak devletlerin eliyle kapatıldığını söyleyen Putin, konuyla ilgili bazı web sitelerinin de kapatıldığını belirtti.

PROPAGANDA DEVLET SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Vladimir Putin, savaş hakkındaki gerçekleri çarpıtan propagandanın, bazı ülkelerde devlet seviyesine yükseldiğini söyledi.

Putin açıklamasında, 'Siteleri kapatıyorlar. Savaş hakkındaki bilgilerin ortaya çıktığı siteleri yurtdışında kapattılar. Diğer önemli medya kuruluşları da bu tarihi olaylar hakkında tarafsız bilgiye yer vermiyor.' ifadelerini kullandı.

PUTİN: YAŞANANLARI GÜN GÜN, SAAT SAAT BİLİYORUZ

Yapılanları 'kasıtlı çalışma' olarak niteleyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü...

'Bu insanlar ya okuyamıyor ya yazamıyor ya da körler. Büyük olasılıkla, politik hedeflerle ulaşabilmek için bahane üretiyorlar. Bu çalışmalar sadece gerçeğin ortaya çıkmasıyla önlenebilir.'

Rusya'nın yeterli kayıtlara sahip olduğunu belirten Putin, eldeki belgelerin, fotoğraf ve diğer dökümanların bir araya toplanıp gösterilmesi için bir arşiv merkezi kuracaklarını belirtti.

Putin, İkinci Dünya Savaşı arifesinden itibaren neler olup bittiğini, gün gün hatta saat saat bildiklerini iddia etti.

AP'DEN SSCB'YE YÖNELİK SUÇLAMALAR VE RUSYA'NIN TEPKİSİ

Avrupa Parlamentosu Kasım 2019'da, Nazi ve Kominist Sovyetleri bir tutarak, 2. Dünya Savaşı'nın iki ülke yüzünden çıktığını, Sovyetler ile Nazi Almanyası arasında imzalanan "çatışmasızlık anlaşması"nın bir sonucu olarak Adolf Hitler'in Polonya'yı işgaline itiraz edilmediği, hatta Polonya'yı Almanya'yla paylaştığı konusunda suçlamalarda bulunan bir karara vardı.

Ayrıca, Polonyalıların Kızıl Ordu askerlerinin diktiği anıtın Varşova yönetimi tarafından yıkılması kararı, Rusya'yı oldukça kızdırdı.

Rus tarafı ise bunu tamamen tarihin tahrifatı olarak reddediyor. Ayrıca Almanya'ya savaş ilan eden İngiliz ve Fransız müttefiklerinin beyanları da hatırlatılıyor.

Hatta Putin, Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Adolf Hitler'i desteklediğini söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Savunma Bakanlığı'nın yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1938 yılında Polonya'nın Almanya Büyükelçisi Jozef Lipski'in Hitler'in heykelini dikmeyi önerdiğini belirterek Lipskiy'e, 'Soysuz ve Yahudi karşıtı domuz' şeklinde hakaret etmişti. Bunun üzerine Varşova'daki Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev, Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak sert ve diplomatik bir yanıt verildiği belirtilmişti.