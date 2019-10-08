AP'nin yeni Türkiye raportörü belli oldu

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AP'nin yeni Türkiye raportörü İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu

Avrupa Parlamentosunun yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.

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Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu.
 
Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşülerek onaylandı.
 
AP'deki Sosyal Demokratların üyesi Amor, bu görevi, Sosyalist grup üyesi Hollandalı Kati Piri'den devralacak.
 
1960 Caceres doğumlu Amor, AP İnsan Hakları Alt Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyesi.
 
ÖNCEKİ RAPORTÖR PİRİ'NİN TÜRKİYE'YE KARŞI "ÇİFTE STANDARDI"
 
Görevi sona eren Piri'nin bu süreçte hazırladığı yıllık Türkiye raporları, Ankara tarafından taraflı ve ön yargılı olarak nitelendirilmişti.
 
Özellikle "PKK'nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasıyla tartışmaya yol açan Piri'ye Türkiye sert tepki göstermişti.
 
Dışişleri Bakanlığı, söz konusu ifadelere "çifte standart ve ikiyüzlülüğün itirafı" şeklinde yanıt vermişti.

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