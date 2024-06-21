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Dünya

Apple'dan AB için yapay zeka kararı

Apple, yapay zeka teknolojisi 'Apple Intelligence'ın da aralarında bulunduğu bazı özellikleri, Avrupa Birliği (AB) mevzuatlarındaki 'düzenleyici belirsizlikler' nedeniyle bu yıl AB'de kullanıma sunmayabileceğini duyurdu.

AA21 Haziran 2024 Cuma 23:47 - Güncelleme:
Apple'dan AB için yapay zeka kararı
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Apple'ın açıklamasında, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) getirdiği düzenleyici belirsizlikler nedeniyle; iPhone yansıtma, SharePlay ekran paylaşımı iyileştirmeleri ve Apple Intelligence olmak üzere tanıtılan yeni özelliklerden üçünün bu yıl AB kullanıcılarına sunulabileceğine inanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, DMA'nın bazı gerekliliklerinin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliğini riske atacak şekilde Apple ürünlerinin bütünlüğünü tehlikeye düşürebileceğinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Ayrıca Apple'ın açıklamasında, bu özellikleri AB müşterilerine güvenliklerinden ödün vermeden sunmalarını sağlayacak bir çözüm bulmak amacıyla Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaya kararlı olunduğu ifade edildi.

ABD'li teknoloji şirketi Apple, bu ay uzun zamandır beklenen yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ın yanı sıra yeni güncellemeleri ile yapay zeka alanındaki yeniliklerini tanıtmıştı.

AB'de DMA ile özellikle büyük dijital platformların pazar gücünü sınırlamak için yeni kurallar uygulamaya konmuştu.

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