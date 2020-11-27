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Dünya

Arabayı kundaklayan adam kendini de yaktı

İngiltere'de park halindeki 2 otomobili üzerine benzin dökerek ateşe veren kundakçının, pantolonu da alev aldı. Kundakçı, üzerindeki alevlerle birlikte kaçarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA27 Kasım 2020 Cuma 13:13 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 13:13
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West Yorkshire bölgesinde bir kişi, sokakta park halindeki iki otomobilin taş ile camlarını kırdı. Bu kişi, ardından araçların üzerine benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kundakçının pantolonu da tutuştu. Şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Otomobillerin sahibi olan Laura Hunsley (30), dışarıdan gelen seslere uyandığında araçların yandığını gördü. Hunsley, komşularının da yardımıyla bahçe hortumuyla araçlara su sıkarak yangını söndürdü. Hunsley araçlarının neden hedef alındığına dair bir fikri olmadığını belirtti.

Bu arada, şüphelinin otomobili ateşe vermesi ve pantolonu tutuşmuş halde bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kundakçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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