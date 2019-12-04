Arabistan ile İsrail’in Washington pazarlığı

İsrail ordu radyosuna konuşan Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve ordudan temsilcilerin bulunduğu heyetin ABD’ye ulaştığını söyledi. Katz, söz konusu heyetin, İsrail ve Körfez ülkeleri arasında saldırmazlık anlaşmasına varmak için görüşmeler yapacağını kaydetti.

SALDIRMAZLIK PAKTI

Dışişleri Bakanı Katz, görüşmelere kimlerin katılacağına dair ise bilgi vermedi. İsrail’in Kanal 12 televizyonunda ekim ayında yer alan bir haberde, Tel Aviv yönetiminin “saldırmazlık anlaşması” imzalamak için bazı Körfez ülkeleriyle müzakere yürüttüğü ileri sürülmüştü. Anlaşma girişiminin İsrail’den geldiği, Dışişleri Bakanı Katz’ın eylül ayında ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katıldığı sırada birçok Körfez ülkesinin Dışişleri Bakanıyla bu konuyu görüştüğü öne sürülmüştü. Tel Aviv yönetiminin, Ürdün ve Mısır dışında herhangi bir Arap ülkesiyle resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.