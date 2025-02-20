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Dünya

Aracını Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdü

Galler'in başkenti Cardiff'te bir kişi, kullandığı minibüsü Filistin'le dayanışma eylemi yapan protestocuların üzerine sürdü, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 07:54 - Güncelleme:
Aracını Filistin'e destek veren göstericilerin üzerine sürdü
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Cardiff Üniversitesinin Filistin'le dayanışma platformu (CU4P), üniversitenin İsrail'e destek veren kurum ve şirketlerle işbirliğini protesto etmek için rektörlük binasının bulunduğu Park Place Caddesi'nde eylem yapacağını duyurdu.

Platform, yolu trafiğe kapatarak eylem yapacağını açıkladı. Cardiff Üniversitesi televizyonunun Instagram'daki haber hesabı, eylemden görüntüler paylaştı.

Park Place Caddesi'ndeki eylem sırasında bir şoförün, minibüsünü Filistin destekçisi eylemcilerin üzerine sürmesi görüntülere yansıdı.

Görüntülerde çarpmanın etkisiyle bazı eylemcilerin yere düştüğü görülürken diğerlerinin aracı engellemek için önüne geçtiği yer aldı.

Olayla ilgili CU4P'den yapılan açıklamada, aracın, çoğu öğrencilerden oluşan kalabalığın içine daldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Barışçıl gösterilere yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Şoför, hukukun tüm ağırlığıyla karşı karşıya kalmalıdır. Bu eylem, tamamen barışçıl göstericilere zarar vermek ve korku aşılamak için yapılmış bir terör eylemidir. İfade özgürlüğüne karşı bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.

Cardiff'ten sorumlu Güney Galler polisi, olayla ilgili şikayet yapılmadığı, ölü ya da yaralı bulunmadığını duyurdu.

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